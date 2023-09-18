Бетина Попова: «Пара Павлюченко – Ходыкин последние сезоны существовала тяжко. Когда пришла Собинина, у Дениса вновь загорелись глаза»

Бетина Попова рассказала о новой паре Таисия Собинина – Денис Ходыкин.

– Денис рассказывал в интервью, что она сама написала ему с предложением встать в пару. Ты помнишь их встречу, химию в самом начале?

– Химия была с первого взгляда, с первого движения. Для нас это было удивительно. Были еще девочки, которых мы рассматривали, но там был был такой рабочий, рутинный момент. А тут пришла Тася, как радуга, солнце. И засиял Денис. У него загорелись глаза, чего не было очень давно.

Пара Павлюченко – последние сезоны существовала достаточно тяжко. Быть четвертой парой — это достаточно тяжелый груз, который ребята не всегда могли уверенно выносить: и взросление, и амбиции, и желания быть выше, и какие-то попытки что-то креативить, и так далее. В последний сезон, когда у Даши случилась травма, Денис немножечко потух.

Когда пришла Тася, у него вновь загорелись глаза. Он захотел работать. Он и до этого работал очень усиленно, когда искал партнершу, когда еще никого не было, но когда пришла она, он прям включился в этот момент. Почти сразу случился мэтч. Как в «Тиндере», которого уже нет с нами, – сказала .