Коган о прокатах: «Наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары, однако все будут подходить к пику формы в разное время»

Теги сборная России ФФКР пары Александр Коган контрольные прокаты Фигурное катание

В ФФКР рассказали, кто показал лучшую готовность на контрольных прокатах.

16-17 сентября фигуристы сборной России представили короткие и произвольные программы на арене «Мегаспорт» в Москве.

«Контрольные прокаты – один из этапов подготовки нашей команды к сезону, и этот этап прошел довольно успешно.

На данный момент наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары, однако судить пока рано – все будут подходить к пику своей формы в разное время, в зависимости от стартов.

Впечатление от катания наших фигуристов специалисты федерации расценивают как позитивное, спортсмены показали разнообразные и интересные композиции», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

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3 комментария

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Мира Массарская
да, пары на этих ОП играли первую скрипку.
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Ресницы Габи
Не скажу, что прям супер-готовность они показали, но смотреть пары интереснее всего
+3
-1
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
Любопытно, что Федра смотрела только 1-2 разминки пар, а на 3ю остались лишь Чайковская, ТАТ и какая-то еще дама. Трибуна с начальством опустела.
0
0
0
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