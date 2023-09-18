Коган о прокатах: «Наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары, однако все будут подходить к пику формы в разное время»

В ФФКР рассказали, кто показал лучшую готовность на контрольных прокатах.

16-17 сентября фигуристы сборной России представили короткие и произвольные программы на арене «Мегаспорт» в Москве.

«Контрольные прокаты – один из этапов подготовки нашей команды к сезону, и этот этап прошел довольно успешно.

На данный момент наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары, однако судить пока рано – все будут подходить к пику своей формы в разное время, в зависимости от стартов.

Впечатление от катания наших фигуристов специалисты федерации расценивают как позитивное, спортсмены показали разнообразные и интересные композиции», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

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