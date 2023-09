Худайбердиева о произвольном танце под кавер Уитни Хьюстон: «Влюбились в эту мелодию всем тренерским штабом. Не было сомнений – все, мы ее хотели»

Худайбердиева и Базин рассказали о своем новом произвольном танце.

Дуэт выступил под кавер-версию песни Уитни Хьюстон I Will Always Love You.

«Музыка была популярной раньше, а этот ремикс очень насыщенный, сильный. Я бы его сравнил с Ave Maria от Спенсер по энергетике, по моему ощущению.

Пока от проката к прокату пытаемся понять, где выложиться, где подышать, где, наоборот, добавить мощи. Чтобы это было не только под конец, но и в середине программы», – сказал .

«Мы влюбились в эту мелодию всем тренерским штабом. У нас не было сомнений – все, мы ее хотели.

Начали ставить, а когда доставили до конца, начали чуть-чуть по элементам катать, поняли, что у нас 4:06 длится трек, а три с половиной минуты он уже поет на разрыв, и мы катаемся на разрыв. После твиззлов, с третьего элемента начинается уже активная работа.

Очень постараемся разрушить те законы, которые есть уже очень много десятков лет. Но четыре минуты невозможно бежать на льду. Постараемся не дышать – набрать воздух и ехать и ехать, ха-ха.

За сегодняшний прокат поставлю четыре с плюсом», – заявила .

«То, что мы прокатали, внутри наших ожиданий и то, как мы готовы на сегодня – четыре. Это нормально. Все постепенно, мы не так давно в новой группе, с конца апреля, плюс до апреля все равно разбирались со всеми проблемами, много чего происходило, и травмы, и болячки.

С этим всем справились, а тут уже и прокаты рядом. Все постепенно, мы на правильном пути», – добавил Базин.

Видео произвольного танца Худайбердиевой и Базина под кавер Уитни Хьюстон