Самарин о короткой программе под «Яблочко»: «Музыка была предложена мной, озвученные варианты мне не нравились»

Александр Самарин рассказал, что сам предложил музыку к короткой программе.

Фигурист выступил под матросский танец «Яблочко» на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Ушла лишняя нагрузка, сейчас хочется по максимуму получать удовольствие от фигурного катания, от зрителей, от судей, от федерации, которая поддерживает, от нашей команды. Тем более такие программы сделаны. Были ошибочки, но все поправимо. Эмоционально плюс-минус получилось», – сказал .

«Хотелось что-то в новом стиле. Но эта музыка была предложена мной, озвученные варианты мне не нравились. Я от них долго скрывался, пока не понял, чего душа просит. Потом нашли веселые штучки, чтобы и зритель мог улыбнуться», – добавил он.

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