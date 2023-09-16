Самарин о короткой программе под «Яблочко»: «Музыка была предложена мной, озвученные варианты мне не нравились»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин контрольные прокаты Фигурное катание

Александр Самарин рассказал, что сам предложил музыку к короткой программе.

Фигурист выступил под матросский танец «Яблочко» на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Ушла лишняя нагрузка, сейчас хочется по максимуму получать удовольствие от фигурного катания, от зрителей, от судей, от федерации, которая поддерживает, от нашей команды. Тем более такие программы сделаны. Были ошибочки, но все поправимо. Эмоционально плюс-минус получилось», – сказал Самарин.

«Хотелось что-то в новом стиле. Но эта музыка была предложена мной, озвученные варианты мне не нравились. Я от них долго скрывался, пока не понял, чего душа просит. Потом нашли веселые штучки, чтобы и зритель мог улыбнуться», – добавил он. 

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9 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Я думала хуже «Яблочка» ХБ на «Русском вызове» сложно что-то представить. Но Саша смог разубедить меня.
И этот свежий взгляд на хорео: похлопывние по ляжкам и фирменное дергание плечиком. Да, тот самый новый стиль.
В каком угаре это делали? Как это смотреть весь сезон, не давясь от смеха?
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Оз
Блин, а ведь Саша когда-то и под Матрицу катал и под Apashe. Зачем сейчас такой музыкальный выбор? Молодой же парень.
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imaxim
Шедевр! Мы долго думали, что лучше «Зимы» никогда ничего не будет, но сегодня поняли, как наивны мы были. Особенно доставила дорожка шагов и работа корпусом в целом. Мастер! Срочно десятки за компоненты
+4
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SALMON
Ответ imaxim
Шедевр! Мы долго думали, что лучше «Зимы» никогда ничего не будет, но сегодня поняли, как наивны мы были. Особенно доставила дорожка шагов и работа корпусом в целом. Мастер! Срочно десятки за компоненты
😄
+2
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Kareglazaya
Первый раз я была в шоке, когда увидела программу "Полюшко, поле", потому что на мой взгляд это совершенно не подходящая для фигурного катания песня. Сегодня была часть вторая - "Яблочко")))
Соколовская и Самарин, конечно, умеют удивлять...
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Ночная Фурия
Абт под Яблочко катался в свой последний сезон.
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Леди Брэкнелл
Классно получилось, прям Сашино. Жаль, конечно, что не прыгает уже.
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попрлп
Саша - самоироничен, и эта программа - чисто на потеху публике. Хорошо составленная прошлогодняя ПП под Агентов Анкл (а он правда хорошо передал атмосферу фильма и героя-шпиона!) не особо зашла зрителю, к чему теперь изыски? Посмотрите, Яблочко и Любэ Алиева будут главными КП сезона!
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Залина Малина
Зрители сразу оценили. Молодец!
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