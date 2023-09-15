Павел Дрозд: «Готовы представить публике наши новые программы. Очень надеюсь, что болельщики поддержат и оценят»

Фигурист Павел Дрозд рассказал, что позитивно настроен на контрольные прокаты.

Дрозд выступает в танцах на льду в дуэте с .

«Настрой хороший и позитивный. Мы провели два очень ценных дня работы со специалистами, где показали наши новые программы.

Сейчас готовы представить их публике. Очень надеюсь, что болельщики поддержат и оценят наши программы», – сказал .

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16-17 сентября в Москве.

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