Павел Дрозд: «Готовы представить публике наши новые программы. Очень надеюсь, что болельщики поддержат и оценят»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд контрольные прокаты Елизавета Шанаева Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд рассказал, что позитивно настроен на контрольные прокаты.

Дрозд выступает в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Шанаевой.

«Настрой хороший и позитивный. Мы провели два очень ценных дня работы со специалистами, где показали наши новые программы.

Сейчас готовы представить их публике. Очень надеюсь, что болельщики поддержат и оценят наши программы», – сказал Дрозд.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16-17 сентября в Москве. 

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9 комментариев

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Мурманчанин37
Что-то Павел долго катается с Шанаевой))
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Аленка_76
Очень жду ребят!
Удачи им!
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Док Аксель
Негатива было предостаточно перед контрольными прокатами. Надеемся, что завтра у болельщиков фигурного катания будет совсем иное настроение и фигуристы порадуют нас новыми , интересными программами.
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Татьяна Вересова
Моя любимая пара, желаю вам удачи на ОП и в сезоне!
+9
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Lana Kazakova
Шанаева Дрозд такая красивая пара. Честно, не разбираюсь в танцах, поэтому фавок в этом виде выбираю по красоте лица.
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Татьяна Вересова
Неужели мы почти дождались контрольных прокатов, и никто больше не разбежался?!
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MARG-la
Удачи, ребята. С нетерпением ждём ваши новые программы.
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Allairina
Успехов в сезоне! Ждем!
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olvl
Надеюсь на яркие программы, и для этой красивой пары и для всех остальных. Павлу и Лизе удачи!
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