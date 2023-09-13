Ирина Роднина: «Пока перед нашими спортсменами стоят унизительные условия, нам лучше не ехать Олимпиаду»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что не нужно ехать на Олимпиаду на унизительных условиях.

«Решение ехать на Олимпиаду останется у каждого спортсмена на совести. У нас и так половина видов спорта просто не успеют по срокам попасть в Париж, а те, кто может, получают какие-то чудовищные условия участия.

На данный момент решение ехать в индивидуальном порядке мне кажется бессмысленным. Пока перед нашими спортсменами стоят такие унизительные условия, нам лучше не ехать», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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20 комментариев

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wlad wasew
Не едь.
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sbvinn
ВАМ точно лучше не ехать. А спортсмены пусть сами решают.
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Olga.t
Прихожу к выводу, что перед нами разыгрывают комедию "свобода принятия решения".
Никто раньше не оспаривал слова президента, все единогласно поддерживали.
С чего вдруг появилось собственное мнение у Журовой, Родниной? Разрешённые и согласованные игры в демократию? Народу (депутатам) разрешили высказать мнение, не совпадающее с президентским. Похоже на новые политтехнологии.
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Виталий Кошкин
на олимпиаду не поедет, а дочку в штаты навещать?
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Aleksey Yashin
Гражданка США еще ну в курсе, что вчера гарант сказал?
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Николай Козлов
Лучше то ВАМ, а не ехать (и все причитающиеся от этого "хуже") - спортсменам.
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smoky eyes
Это такая отличная позиция наших депутатов: мы вам не запрещаем, но ехать это фу фу фу. Медали завоёваны, мечты осуществились, тёплое кресло, хорошая зарплата. Жизнь удалась
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Melnikov1968
Ты то что трепыхаешься? Спортсмены взрослые люди и сами в состоянии решить, ехать им или нет.
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Владимир Ры
Ну и не едьте, Ирина Константиновна.
Вы уже три золота выйграли, четвертое не обязательно.

Но к сожалению, не у всех спортсменов есть подобные достижения
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A K
Тебя кто-то зовет, что ли? Спортсмены - люди, в основном, взрослые, сами как-нибудь разберутся
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KMR
Она и Журова не смотрели прессуху вождя шоле?
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Вячеслав Пустохин
Ну, от этой особи такое слышать - неудивительно, вспомните как ее корёжит от любых вопросов про молодых олимпийских чемпионок
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Iomov
Государство Россия должно официально отказаться от участия в Олимпиаде! Какой смысл государству выступать без гимна и флага! По сути ты никто и за тобой не признают право равного! Но спортсменов тоже понять можно! Всю жизнь положили на карту спорта и поэтому за ними должно остаться право выбора, ехать или не ехать в том статусе, который предлагает мок и федерации. Естественно не должно быть за это никаких репрессий, но и наград и премий и автомобилей с квартирами от государства никаких! А по хорошему государство должно разграничить профессиональный спорт и любительский! И никакого финансирование профессиональному! От слова совсем!
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Светлана Краснова
Вот бы так с повышением пенсионного возраста."А вот не согласны мы,нечего над людьми издеваться"-заявили бы депутатши Журова и Роднина.И народ их бы единогласно поддержал.
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Evgeny Trifonov
Дочку то вернула из США?
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Kanonir152
Ну так сиди дома, Ирина. Почему другие должны страдать от твоего мнения
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бацко нановша
Ответ sbvinn
ВАМ точно лучше не ехать. А спортсмены пусть сами решают.
Спортсмены даже если и сами решат, то на какие шиши они поедут. Экипировка, форма, инвентарь, выездные документы и т.д. Решать будут чиновники от спорта. Система под это годами затачивалась - ни шагу без нас. Только смена спортивного гражданства((
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