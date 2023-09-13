Ирина Роднина: «Пока перед нашими спортсменами стоят унизительные условия, нам лучше не ехать Олимпиаду»

Ирина Роднина считает, что не нужно ехать на Олимпиаду на унизительных условиях.

«Решение ехать на Олимпиаду останется у каждого спортсмена на совести. У нас и так половина видов спорта просто не успеют по срокам попасть в Париж, а те, кто может, получают какие-то чудовищные условия участия.

На данный момент решение ехать в индивидуальном порядке мне кажется бессмысленным. Пока перед нашими спортсменами стоят такие унизительные условия, нам лучше не ехать», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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