Ирина Роднина: «Пока перед нашими спортсменами стоят унизительные условия, нам лучше не ехать Олимпиаду»
Ирина Роднина считает, что не нужно ехать на Олимпиаду на унизительных условиях.
«Решение ехать на Олимпиаду останется у каждого спортсмена на совести. У нас и так половина видов спорта просто не успеют по срокам попасть в Париж, а те, кто может, получают какие-то чудовищные условия участия.
На данный момент решение ехать в индивидуальном порядке мне кажется бессмысленным. Пока перед нашими спортсменами стоят такие унизительные условия, нам лучше не ехать», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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