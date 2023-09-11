Алена Косторная: «Даже вылечив ногу, я вряд ли сумела бы собрать конкурентоспособный контент произвольной программы»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Алена Косторная объяснила причину перехода из одиночного катания в парное.

— Год назад, встав в пару с Георгием Куницей, вы перешли из состояния одиночницы, которая умеет на льду все, в состояние фигуристки, которая не умеет в парном катании почти ничего. Психологически было сложно с этим справиться?

— После того, как у меня случилась проблема с ногой, я ведь и в одиночном катании опустилась до состояния, в котором ничего не могу толком показать. Не потому, что не умею, а просто не позволяла травма. Поэтому «не могу» там и «не могу» здесь были примерно равными.

Просто в парном катании у меня просматривались определенные шансы на то, чтобы как-то вытянуть себя из этого состояния беспомощности. В одиночном же, даже вылечив ногу, я вряд ли сумела бы собрать конкурентоспособный контент произвольной программы, а не такой, чтобы занимать с ним двадцатые—тридцатые места.

— Насколько велика разница между одиночным и парным видами с точки зрения работы мышц?

— Очень велика. Сначала от поддержек и от непривычных хватов у меня очень сильно болели руки, особенно возле локтей. Они до сих пор болят на самом деле, но значительно меньше. А вот когда мы только начинали с Гошей учить парные элементы и, соответственно, те же поддержки приходилось повторять много раз, было очень больно. Приходилось постоянно терпеть.

Плюс парного катания в том, что сейчас в наших программах есть места, где я реально могу отдохнуть. То есть едешь, едешь, умираешь, потом — раз, перевела дух, и жить вроде можно. В тех же поддержках, которые требуют большей частью статичного положения, я по факту почти ничего не делаю. Наиболее сложно мне дается «свечка», которая у нас в короткой программе стоит. Вот там приходится и равновесие держать, и постоянно контролировать: как согнуться, разогнуться, сделать все это так, чтобы не нарушить баланс.

— Насколько вам сейчас тяжело делать в тренировках цельные прокаты программ?

— По-разному. Бывают дни, когда я понимаю, что никаких прокатов не будет, настолько неуверенно себя чувствую. А бывает, что вроде и не планируешь произвольную целиком катать, но самочувствие вполне позволяет. Вот в такие дни у нас прокат может спонтанно получиться: «Поехали?» — «А, поехали!»

Должна сказать, что тренеры к нашим ощущениям очень прислушиваются. Периодически Сергей Сергеевич (Росляков) даже говорит, что мы слишком много катаем.

— Нечасто такое услышишь от наставника.

— Дело в том, что я привыкла делать много прокатов, еще когда была одиночницей. Привыкла, что утром может быть прокат короткой, вечером — произвольной, и что еще 25 раз тебя могут заставить какие-то куски перекатать. В парном катании такого, конечно же, нет. Когда я после какого-то не слишком удачного проката впервые сказала: «Давайте еще раз сделаем», на меня все, кто был на катке, просто во-о-от такими глазами посмотрели, – сказала Косторная

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37 комментариев

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Тайга86
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Всегда немного удивляют фразы про "хрустальное судейство". Может там и есть некоторые моменты, которые временами бросаются в глаза(кстати, они и не только там случаются), но по сути-то ТШТ - это качество, хрустальное качество и девы там всегда были лучше всех остальных соискательниц. Это именно качественные современные программы, заточенные на красоту и техническую сложность. А когда всё именно так и исполнение соответствующее, ни у кого просто априори не поднимется рука отсудить плохо.
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ретроградный меркурий
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Кстати сказать, в этой паре Косторная выглядит очень даже ничего, и, если бы партнёр был другой, посильнее, из этой затеи могло бы что-то даже получиться. Но Куница не тянет-ни физически, ни технически. На поддержках смотреть страшно, как у него дрожат руки-ноги.
У Гоши дрожат руки-ноги на поддержках не потому что он плохой парник, а потому что Алёна совсем неопытная парница. Он её страхует и все время подлавливает на поддержках, поэтому он и смотрится так невнятно. Надо понимать, что он пока не элитный и опытный парник как тот же Энберт, который и из бревна крутую поддержку покажет, главное - расслабься и не мешай. У Гоши нет такого опыта, а Алёна не умеет себя правильно держать в поддержках. Когда Алёна будет правильно делать все элементы, Гоша раскроется совсем по-другому, вот увидите.
+19
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Юра Плисецкий
Алена, мы терпеливо будем ждать результата столько времени, сколько нужно.
+17
-3
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Док Аксель
Тяжело на тренировках -- легко на соревнованиях. В субботу посмотрим прокат КП ребят на контрольных прокатах. Удачи !
+15
-2
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Анастасия Платонова
Если долго мучиться, что-нибудь получится.
Вперёд и только вперёд!
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Анастасия Платонова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Кстати сказать, в этой паре Косторная выглядит очень даже ничего, и, если бы партнёр был другой, посильнее, из этой затеи могло бы что-то даже получиться. Но Куница не тянет-ни физически, ни технически. На поддержках смотреть страшно, как у него дрожат руки-ноги.
Ничего, уверенность со временем придёт, не всё сразу.
+10
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Елена Спирина
Алена, давай, не сдавайся! Удачи и без травм!
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Pennywise
Ответ Nokolay Fomi4ev
Назовите мне, в чем качество у Щербаковой? В правильном исполнении прыжков? В скольжении? Во вращениях? Мы получили ОЧ, которая качественно не умеет делать ничего. А почему из Трусовой Тутберидзе не сделала катальщицу, а дело хоть немного сдвинулось с места только при Плющенко? Почему только при Плющенко Трусовой удавалось докручивать и приземлять триксель? Почему Тутберидзе не смогла Титову научить ни одному тройному прыжку, а Плющенко довел ее до прыжков ультра си?
«Почему Тутберидзе не смогла Титову научить ни одному тройному прыжку, а Плющенко довел ее до прыжков ультра си?»
Яркий пример демагогии. Может потому что Титова ушла из ТШТ в 9 лет? 9 лет - возраст, когда начинают осваивать тройные. Обычно учат тулуп/сальхов. А у Плюща Титова свой 3А учила два года. Только через два года она смогла его приземлить на старте.
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Тайга86
Ответ Nokolay Fomi4ev
Назовите мне, в чем качество у Щербаковой? В правильном исполнении прыжков? В скольжении? Во вращениях? Мы получили ОЧ, которая качественно не умеет делать ничего. А почему из Трусовой Тутберидзе не сделала катальщицу, а дело хоть немного сдвинулось с места только при Плющенко? Почему только при Плющенко Трусовой удавалось докручивать и приземлять триксель? Почему Тутберидзе не смогла Титову научить ни одному тройному прыжку, а Плющенко довел ее до прыжков ультра си?
А, понятно. Я просто не поняла сразу вашу позицию. Так вот, я нормально отношусь и к тем, и к другим. И придерживаюсь мнения, что у каждого спортсмена есть свой тренер, с которым он может реализоваться. Для кого-то это Плющенко, для кого-то Тутберидзе, Лиза с Мишиным фиг знает сколько сезонов прошла и до сих пор держит свой уровень. Ну и можете не соглашаться конечно, но девочки Плющенко немного не дотягивают, им постоянно чего-то не хватает, хотя таланта с лихвой.
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Тайга86
Всё будет хорошо, не сразу конечно же, но вода камень точит. Лишь бы здоровье не подводило и не пропал азарт, без этих двух составляющих двигаться дальше очень сложно. Всё остальное у ребят есть, чего нет - будет. Удачи и продуктивного сезона.
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Наталья Карлова
Дорогу осилит идущий... опыт Хрустального несомненно пригодится... раньше Алену подгоняли, теперь она сама себя (ну и Георгия) подгоняет...
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juliamart
Ответ Nokolay Fomi4ev
Назовите мне, в чем качество у Щербаковой? В правильном исполнении прыжков? В скольжении? Во вращениях? Мы получили ОЧ, которая качественно не умеет делать ничего. А почему из Трусовой Тутберидзе не сделала катальщицу, а дело хоть немного сдвинулось с места только при Плющенко? Почему только при Плющенко Трусовой удавалось докручивать и приземлять триксель? Почему Тутберидзе не смогла Титову научить ни одному тройному прыжку, а Плющенко довел ее до прыжков ультра си?
Очередная пурга от фаната Плюща. Трусова и Косторная у Плюща катались намного ниже своего уровня. Потому и вернулись обратно, поняли, что ради медалей придётся таки пахать и пахать, снова и снова. А не выкабениваться, как они любят. Вот и всё.
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Lana Kazakova
Терпение и труд все перетрут. Верим в Алёну и Гошу!
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Елена Ковалёва
Ответ ретроградный меркурий
У Гоши дрожат руки-ноги на поддержках не потому что он плохой парник, а потому что Алёна совсем неопытная парница. Он её страхует и все время подлавливает на поддержках, поэтому он и смотрится так невнятно. Надо понимать, что он пока не элитный и опытный парник как тот же Энберт, который и из бревна крутую поддержку покажет, главное - расслабься и не мешай. У Гоши нет такого опыта, а Алёна не умеет себя правильно держать в поддержках. Когда Алёна будет правильно делать все элементы, Гоша раскроется совсем по-другому, вот увидите.
Как вы правы. Мой сын тоже самое говорил. Но не "мешать" придёт со временем. А ребятам конечно удачи.
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Владислава Крюкова
Ответ Nokolay Fomi4ev
Назовите мне, в чем качество у Щербаковой? В правильном исполнении прыжков? В скольжении? Во вращениях? Мы получили ОЧ, которая качественно не умеет делать ничего. А почему из Трусовой Тутберидзе не сделала катальщицу, а дело хоть немного сдвинулось с места только при Плющенко? Почему только при Плющенко Трусовой удавалось докручивать и приземлять триксель? Почему Тутберидзе не смогла Титову научить ни одному тройному прыжку, а Плющенко довел ее до прыжков ультра си?
Так если Плющенко такой прекрасный, прыжки Саше развивал, катальщицу делал, чтож Саша от него сбежала-то? Осталась бы с ним, как и заявляла и боролась бы за путёвку на ОИ с ним.
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Анастасия Платонова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да бросьте. После пары стартов, когда Алена увидит себя в конце турнирной таблицы, все бросит. Эта затея-для шоу. Раскрутить себя как пару- и на круизный лайнер деньги зарабатывать.
Поживём, увидим
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Black&White
Очень жаль, что такие травмы у Алены 😥. На ФГП 19 она просто блистала. Желаю ей успеха в парах!
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Анастасия Платонова
Ноги, крылья.... главное ХВОСТ!😁
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Тайга86
Ответ Nokolay Fomi4ev
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А кто по факту был лучше троицы с начала их выхода до завершения в одиночном. До них были Липницкая, Медведева, Загитова. После и во время - Валиева, Акатьева и Петросян. Еще Даша со сложностями, но тем же хрустальным качеством, Майя с интенсивным ростом, тем не менее...Что они все такого не показали на свои заслуженные оценки? Кого обделили?
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Anna
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Ну зачем же нагло врать? Достаточно просто открыть протоколы Алены при Плющенко и после возвращения, когда её вторую оценку опустили буквально до юниорского уровня. Или когда она за почти чистый прокат с трикселем на кушку (поставили галку) получила как за заваленный у Плющенко)
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Самая цитируемая и вообще недура
Кстати сказать, в этой паре Косторная выглядит очень даже ничего, и, если бы партнёр был другой, посильнее, из этой затеи могло бы что-то даже получиться. Но Куница не тянет-ни физически, ни технически. На поддержках смотреть страшно, как у него дрожат руки-ноги.
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Olga Krayz
Хочется, чтоб у Алёны всё получилось. Удачи им с Георгием.
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EmperorNazer
Все равно какие-то противоречивые мысли у меня по этому переходу. Вроде бы Алена и права, но насчет двадцатых-тридцатых мест явно преувеличивает. Думается, контент с тройными (без акселя) она при должном усердии все же восстановила бы. На пьедестал ЧР с ним бы она вряд ли претендовала, конечно, но за попадание в шестерку - вполне. А вот шанс того, что Алена с Гошей в ближайшие годы смогут хотя бы близко подобраться к шестерке сильнейших пар России, крайне призрачный. Ладно, ребятам удачи в любом случае, надеюсь, что эта эпопея не закончится после парочки предпоследних мест на этапах.
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Pennywise
Ответ Nokolay Fomi4ev
Дело не в проплаченности, а в том, что я читал все интервью Косторной и интервью ее тренеров из академии. Тебе бы полезно посмотреть интервью Алены Алле Шишкиной, где она и рассказывает о своей травме перед ЧМ в Ванкувере, в итоге отмененном. Ну а слезы Косторной были и до перехода к Плющенко. Настоящая радость у нее была на лучшем турнире в ее жизни - на ФГП. Вот там был сильнейший прокат за всю ее карьеру. А потом она пошла вниз по качеству прокатов. На ЧР она откатала уже с мелкими помарками на прыжках, которые и не позволили ей выиграть и сидела на диванчике едва сдерживая слезы. На ЧЕ она уже упала с тройного лутца в произвольной и тоже едва не плакала в кике, но ее спасло то, что Щербакова накосячила еще больше. Потом было шоу "Влюбленные в фигурное катание", где Косторная упала с единственного тройного прыжка и уходила со льда, плача навзрыд. Травма давала о себе знать. Травма давала о себе знать уже на победном ЧЕ, но тогда, со слов Косторной, ей удалось откатать турнир на морально-волевых и старом багаже. После ЧЕ травма у нее с каждым днем усугублялась и дошла до того, что к ЧМ в Ванкувере она уже просто не готовилась - не могла физически. А потом было межсезонье и конфликт с Тутберидзе. В итоге в каком состоянии Косторная перешла к Плющенко? 1) С незалеченной травмой спины 2) С пропущенными сборами 3) С необходимостью ставить новые программы в короткие сроки 4) В морально-психологическом плохом состоянии. Шла Косторная к Розанову, а не к Плющенко и Плющенко помогал Розанову работать с ней только 2 месяца, потом Розанов тренировал ее один. Косторная провела в академии 6 месяцев, из них 3 месяца болела ковидом и ангиной. На тот злополучный ФКР Косторная выходила недолечившись и не подготовившись по этой причине. Изначально было понятно, что в таком состоянии она на ФКР ничего хорошего не покажет. Плющенко ей предлагал уже тогда досрочно закончить сезон и не выходить на ФКР, а заниматься только лечением до следующего сезона, чтобы в олимпийский сезон выйти в нормальном состоянии. Но Косторная на эмоциях побежала назад, после проигрыша от нагрибованной по уши Туктамышевой и наезда на Алену со стороны судьи Левковец, которая позволила себе публично заявить, что Алена выбыла из олимпийской гонки. В интервью Шишкиной Алена сказала, что если бы не провела полгода у Плющенко, где ее берегли и лечили, она бы закончила с одиночным фк гораздо раньше. А я сразу говорил, когда узнал о возвращении Алены в ТШТ, что она не доживет до отборочного к играм ЧР, Гога ее сломает. Так и вышло. Косторная возвращалась то только ради олимпиады, вернее судейства под борьбу за олимпиаду. Ну а Тутберидзе Алена как претендентка на олимпиаду была не нужна. На олимпиаду у нее были определены другие. Косторная нужна была для шоу, ну и для того, чтобы не была в другом штабе до Пекина и чтобы не конкурировала с Хрустальным. Косторная и Усачева в олимпийский сезон это расходный материал, который можно было смело расходовать еще до олимпиады. А таких людей, как Трусова, Щербакова и Валиева, до олимпиады нужно было довести и поберечь, если нужно.
Какую простыню ты накатал, отмывая АП. Я даже дочитывать не стал. Все кругом плохие, один Плющенко - Дартаньян. Какое межсезонье она пропустила? Что ты заливаешь? Она весьма быстро начала тренировки на катке АП. А вот то, что она эти тренировки порой пропускала, то ходили такие разговоры. Болела ли Косторная на самом деле нам неизвестно. Болезнь - удобное оправдание не выходить на старты, но даже на стартах ей грех жаловаться было на оценки. Ей даже степ-аут отплюсовали в Казани. Это тоже видимо был багаж Тутберидзе? :)))
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Япростозритель
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Кстати сказать, в этой паре Косторная выглядит очень даже ничего, и, если бы партнёр был другой, посильнее, из этой затеи могло бы что-то даже получиться. Но Куница не тянет-ни физически, ни технически. На поддержках смотреть страшно, как у него дрожат руки-ноги.
Куница конечно не Галлямов, но физическая сила не самое главное.
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