Евгения Медведева: «Я не тренируюсь каждый день. Иногда бывает такое, что и по неделе, и по две не выхожу на лед»
Евгения Медведева рассказала, как часто тренируется.
– Как много спорта сейчас в твоей жизни?
– В информационном плане много. Фигурное катание никуда не делось. Но я не тренируюсь каждый день. Иногда бывает такое, что я и по неделе, и по две не выхожу на лед. Хорошо это или плохо, я не знаю.
Жизнь у меня просто чуть-чуть поменялась: спорта все еще много, но стало больше искусства. Спектакли, ледовые шоу и, конечно, какая-то медийная активность, которая требует хорошей физической подготовки, между прочим, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Voice.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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