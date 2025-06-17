Евгения Медведева: «Я не тренируюсь каждый день. Иногда бывает такое, что и по неделе, и по две не выхожу на лед»

Евгения Медведева рассказала, как часто тренируется.

– Как много спорта сейчас в твоей жизни?

– В информационном плане много. Фигурное катание никуда не делось. Но я не тренируюсь каждый день. Иногда бывает такое, что я и по неделе, и по две не выхожу на лед. Хорошо это или плохо, я не знаю.

Жизнь у меня просто чуть-чуть поменялась: спорта все еще много, но стало больше искусства. Спектакли, ледовые шоу и, конечно, какая-то медийная активность, которая требует хорошей физической подготовки, между прочим, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Voice.