Медведева о своем идеале мужчины: «Я не могу жить без романтики. Поэтому чувство юмора и чувство романтики»
Евгения Медведева описала свой идеал мужчины.
– Опиши свой идеал мужчины.
– Романтика. Я не могу жить без романтики. Вот это вот, что в книгах пишется, вот эти французские романы, такие попсовые – это ко мне. Поэтому чувство юмора и чувство романтики. Обязательно, пожалуйста, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Voice.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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