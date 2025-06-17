Медведева о своем идеале мужчины: «Я не могу жить без романтики. Поэтому чувство юмора и чувство романтики»

Евгения Медведева описала свой идеал мужчины.

– Опиши свой идеал мужчины.

– Романтика. Я не могу жить без романтики. Вот это вот, что в книгах пишется, вот эти французские романы, такие попсовые – это ко мне. Поэтому чувство юмора и чувство романтики. Обязательно, пожалуйста, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Voice.