Евгения Медведева: «У меня было несколько кастингов в художественные фильмы. Это колоссальный труд, нужно обязательно много времени заниматься актерским мастерством»

Евгения Медведева рассказала, хочет ли сняться в художественном фильме.

– Хотела бы сняться в художественном фильме и в какой роли?

– У меня было несколько кастингов в художественные фильмы. Они были разные: и современные, и исторические. Я должна сказать, что это колоссальный труд. Нужно обязательно очень много времени заниматься актерским мастерством, прежде чем проходить такие кастинги.

Мне это давалось довольно-таки трудно. Для меня все эти кастинги были колоссальным стрессом, потому что у меня другая специфика абсолютно, и нужно переквалифицироваться иногда для того, чтобы познавать новые высоты. Так что пока ни в каком, я к этому просто-напросто не готова, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Voice.

Медведева играет себя в «Универе» и футболистку в комедии. Кто еще из наших фигуристов покорял кино?