Матвей Ветлугин: «С первого года отстранения верил, что это закончится, и мы выйдем на соревнования. Сейчас эта возможность кажется все ближе»

Матвей Ветлугин верит, что российские фигуристы скоро вернутся на мировую арену.

– Готов ли ты к изменению судейства на российских соревнованиях при возвращении на международные старты?

– Мы должны быть морально к этому готовы. Когда мы выйдем на международную арену, баллы значительно упадут, поэтому уже сейчас на российских стартах картинка должна быть более адекватной, то есть по общему стандарту.

Но еще до отстранения российских спортсменов на внутренних стартах фигуристам ставили больше, и это нормально. На данный момент мы стали немного дальше от системы ISU, потеряли общее представление о том, какие баллы мы действительно должны получать, но это тоже логично и нормально.

– Ты готов к выходу на международную арену?

– С первого года отстранения я верил, что рано или поздно это закончится, и мы выйдем на соревнования. Сейчас эта возможность кажется все ближе. Я очень этого жду, – сказал Ветлугин .