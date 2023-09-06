Трусова о мастер-классе в Мексике: «Разная и интересная жизнь, мне очень интересно все это пробовать»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала об участии в мастер-классе в Мексике.

С 6 по 8 сентября российская фигуристка будет проводить мастер-класс в городе Керетаро.

– Для меня это новый опыт, мне очень приятно, что меня пригласили. Постараюсь оправдать ожидания. Очень приятно, что столько фанатов, болельщиков – это очень круто, буду стараться порадовать их.

– Расскажи, пожалуйста, какие у тебя новые проекты? Как у фигуристки в шоу, за границей, в России.

– Да, сейчас очень много разных мероприятий. Я катаюсь в разных шоу и в России, и за границей. И также вот приезжаю на мастер-класс. Разная и интересная жизнь, мне очень интересно все это пробовать.

– Что бы ты сказала новым поколениям фигуристов, которые только начинают кататься? Какие бы ты дала советы?

– Наверное, просто верить в себя. И если очень хотеть, то все обязательно получится. Если [совет] тем, кто на мастер-классе, хочу пожелать удачи и чтобы они слушали и пытались потом все это вспомнить и повторить.

– Когда тебе позвонили и сказали, что ты приедешь в Мексику, как ты отреагировала? Начала искать, что делать в Мексике или что ты?

– Конечно, я очень обрадовалась, но я сюда приехала в первую очередь работать, поэтому что делать – я знаю. По-моему, будет один день – поедем куда-то что-то посмотреть, будет очень интересно. Но в первую очередь все равно работать и чему-то, может быть, научить детей, – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 в интервью мексиканскому каналу Claro Sports.

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21 комментарий

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ИннаВБ
Ответ Elenstvo
К счастью, Александра не лезет в журналисты, а занимается тем, что у нее получается
Ээээ, а на факультет журналистики в МГУ Трусова перевелась зачем?
+21
-3
+18
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Pelageya_20
Ответ Elenstvo
К счастью, Александра не лезет в журналисты, а занимается тем, что у нее получается
Как это не лезет, а для чего она в МГУ " перевелась" из физкультурного? Еще как лезет, давно уже в колумнистки залезла)).
+23
-7
+16
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fillette
Ответ tanya_1111
Ну так она же учиться пошла, почему бы и нет. Пока себя журналистом не именует в отличии от некоторых.
Расскажите, как она попала на журфак МГУ ;). И как ( и когда ) она там учится? некоторым эти вопросы задавать не стесняются ).
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FanofKamilaValieva
Я рад за Сашуля ! Желаю ей найти то, что сделает ее счастливой - удачи Rocket Girl !
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Елена Спирина
Пусть каждый занимается тем, что ему интересно и, главное, получается. Саше успехов во всех начинаниях
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Татьяна Вересова
Все правильно сказала. Она приехала работать, а это она умеет прекрасно
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Pelageya_20
Ответ Алексей Токарев
Такое ощущение, будто отвечала Загитова.
Нет, это типичная манера Трусовой, она всегда так разговаривает.
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Аленка_76
Саше удачи на МК !
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Александр Скворцов
Успеха Саше в далёкой Мексике!
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Delirium
Ответ Алексей Токарев
Такое ощущение, будто отвечала Загитова.
Подозреваю, это следствие перевода ее слов сначала на испанский, потом на английский, а потом обратно на русский. Как вариант: плохой перевод с русского на английский и обратно.
+9
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tanya_1111
Умница, Саша - трудоголиком была таковой и остается, рада за нее, надеюсь всё и дальше у нее будет хорошо.
+12
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ДИОНИС
Вообще, в Мексике уже не в первый раз проводят мастер-классы российские фигуристы. Значит, там есть интерес к фигурному катанию. И рады видеть российских фигуристов.
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Александр Шульгин
Ответ ИннаВБ
Ээээ, а на факультет журналистики в МГУ Трусова перевелась зачем?
А точно перевелась?
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Elenstvo
К счастью, Александра не лезет в журналисты, а занимается тем, что у нее получается
+14
-13
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Александр Шульгин
Ну и молодец
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Elenstvo
Ответ ИннаВБ
Ээээ, а на факультет журналистики в МГУ Трусова перевелась зачем?
чёрт, я и забыла))
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