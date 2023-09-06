Трусова о мастер-классе в Мексике: «Разная и интересная жизнь, мне очень интересно все это пробовать»

Александра Трусова рассказала об участии в мастер-классе в Мексике.

С 6 по 8 сентября российская фигуристка будет проводить мастер-класс в городе Керетаро.

– Для меня это новый опыт, мне очень приятно, что меня пригласили. Постараюсь оправдать ожидания. Очень приятно, что столько фанатов, болельщиков – это очень круто, буду стараться порадовать их.

– Расскажи, пожалуйста, какие у тебя новые проекты? Как у фигуристки в шоу, за границей, в России.

– Да, сейчас очень много разных мероприятий. Я катаюсь в разных шоу и в России, и за границей. И также вот приезжаю на мастер-класс. Разная и интересная жизнь, мне очень интересно все это пробовать.

– Что бы ты сказала новым поколениям фигуристов, которые только начинают кататься? Какие бы ты дала советы?

– Наверное, просто верить в себя. И если очень хотеть, то все обязательно получится. Если [совет] тем, кто на мастер-классе, хочу пожелать удачи и чтобы они слушали и пытались потом все это вспомнить и повторить.

– Когда тебе позвонили и сказали, что ты приедешь в Мексику, как ты отреагировала? Начала искать, что делать в Мексике или что ты?

– Конечно, я очень обрадовалась, но я сюда приехала в первую очередь работать, поэтому что делать – я знаю. По-моему, будет один день – поедем куда-то что-то посмотреть, будет очень интересно. Но в первую очередь все равно работать и чему-то, может быть, научить детей, – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 в интервью мексиканскому каналу Claro Sports.