Загитова о тренировке по фехтованию: «Это полный трэш, но мне понравилось. Прическа, макияж – нафиг»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поделилась впечатлениями от тренировки по фехтованию.

«Эта хардовая тренировка посвящается вам. Это полный трэш, но мне понравилось. Прическа, макияж – нафиг», – сказала Загитова

«Снимаем для вас кое-что интересное», – написала фигуристка. 

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186 комментариев

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777free777
"Хардовая", "трэш", "нафиг"...
Домохозяйки, это из какого словаря Даля?)))))))))))))))
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fillette
На фото с девочками из школы Алина совсем миниатюрная ).
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fillette
У любителей использовать слово "треш" будут ведь замечания к тому, что его использует Алина? ))
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Вадим Калинин
Первый канал. Алина. Съемки... Круто! По моему, кое-кто занервничал...
+48
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Сайтама
Первый канал давно понял, кто привлечёт к экрану зрителей и сделал правильный выбор.
Будет ЛП или не будет, но Алина на Первом канале будет гарантированно, как бы это не бесило других желающих засветиться на этом канале.
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СемёнСемёныч
Алина активная, неугомонная и жизнелюбивая девушка. Обожаю её.
+50
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fillette
Ответ Oeva
Человек работает на съёмках для Лиги ставок и Первого канала. Чем это дело хуже других дел? Заветная мечта для многих. А с 5 сентября она будет в шоу Навки до конца месяца. По чаянию некоторых, она должна была стать ненужной через месяц после февраля 2018, потом - после декабря 2019, потом - с февраля 2022, но что-то идёт не так уже который год 😏.
Нам тут долго объясняли, какой ужас каждый спонсор Алины и каждая ее активность, но оглянуться не успеешь, как кто-то и Пуму не ту захотел, кто-то форму Лиги ставок примеряет, и уж точно никто из наших звезд не отказался бы от Шисейдо ( а мы помним, что это вообще не уровень ;)). Лига ставок - молодцы, очень разные активности, связанные со спортом, для амбассадоров да и Первый решил вдруг присоединиться )). Посмотрим, что будет).
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Док Аксель
Интересный вид спорта. Скорость, быстрота реакции и принятия решения. Флеш-атака и соперник не успел увернуться. Удачи Алине, есть у нас у кого брать уроки фехтования.
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ВИван
Мастер-класс олимпийской чемпионки Карины Азнавурян не прошел бесследно, молодец Алина! Ждем с нетерпением завершения съемок!
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Ромарио
Прекрасная Алинка всегда на позитиве, молодчинка😇
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IrinaVS
Алина - молодец, популяризует различные виды спорта. Все-таки какая же она красавица, даже после изнурительной тренировки выглядит просто сногсшибательно.
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Natalia Gladkia
Ответ СемёнСемёныч
Алина активная, неугомонная и жизнелюбивая девушка. Обожаю её.
Да уж, с Алинкой точно, не заскучаешь, везде и всюду, столько проектов и предложений, другой бы уж выдохся, а она молодец, бодрячком и как всегда...красивущая!
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anna788587
Ответ IrinaVS
Алина - молодец, популяризует различные виды спорта. Все-таки какая же она красавица, даже после изнурительной тренировки выглядит просто сногсшибательно.
Алина всегда выглядит безупречно. Красавица.
Занимается очень полезным делом. Глядя на нее, очень многие начинают заниматься спортом. Прекрасный пример для всех, особенно молодежи.
+25
-7
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fillette
Ответ Софья Красотулька
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Собрано из здешних комментариев )).
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Маргарита В Сафронова
Алина классно выводит разные виды спорта на уровень общественного внимания и при этом сама получает удовольствие. Молодец!
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Verysia
Красивая Алина, гармонична в любом виде спорта.
+35
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fillette
Ответ ZAZ968
Комментарий удален модератором
Сначала поставим Гемму на коньки )).
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Oeva
Ответ Pro Noob
Комментарий скрыт
Человек работает на съёмках для Лиги ставок и Первого канала. Чем это дело хуже других дел? Заветная мечта для многих. А с 5 сентября она будет в шоу Навки до конца месяца. По чаянию некоторых, она должна была стать ненужной через месяц после февраля 2018, потом - после декабря 2019, потом - с февраля 2022, но что-то идёт не так уже который год 😏.
+41
-26
+15
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Askorbinka
Подмосковный Центр фехтования двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова! 😍🤺🔥🔥🔥
+45
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Николетта555
У Алины съёмки проекта для первого канала.
+27
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Хорошее Настроение
Будет что то интересное)
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Быть Добру
Ответ Сайтама
И даже знаем кто 😉
Их много))
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Наталья Будаева
Какая молодец, Алина, научилась с ходу и участвовала в полной тренировке ❤
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Verysia
Ответ Gemma157
С ее возможностями можно было бы заняться действительно полезным и важным для себя и общества делами, а она все ерундой занимается..
Так она и занимается полезным делом - рекламирует спорт и ЗОЖ, как и должен любой спортсмен, тем более ОЧ.
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АВС98
Восторгаюсь и восхищаюсь Алиной! У неё есть возможности и есть желание! Не боится, берётся и делает! Умница и красавица!
+39
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