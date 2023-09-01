Загитова о тренировке по фехтованию: «Это полный трэш, но мне понравилось. Прическа, макияж – нафиг»
Алина Загитова поделилась впечатлениями от тренировки по фехтованию.
«Эта хардовая тренировка посвящается вам. Это полный трэш, но мне понравилось. Прическа, макияж – нафиг», – сказала Загитова.
«Снимаем для вас кое-что интересное», – написала фигуристка.
Домохозяйки, это из какого словаря Даля?)))))))))))))))
Будет ЛП или не будет, но Алина на Первом канале будет гарантированно, как бы это не бесило других желающих засветиться на этом канале.
Занимается очень полезным делом. Глядя на нее, очень многие начинают заниматься спортом. Прекрасный пример для всех, особенно молодежи.