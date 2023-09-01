Загитова о тренировке по фехтованию: «Это полный трэш, но мне понравилось. Прическа, макияж – нафиг»

Алина Загитова поделилась впечатлениями от тренировки по фехтованию.

«Эта хардовая тренировка посвящается вам. Это полный трэш, но мне понравилось. Прическа, макияж – нафиг», – сказала .

«Снимаем для вас кое-что интересное», – написала фигуристка.