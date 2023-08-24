Иоланда Чен: «Комментировала бы фигурное катание. И пусть меня снова обосрут, но я так его люблю, что пережила бы эти неудобства»

Теги телевидение Иоланда Чен Аделина Сотникова Матч ТВ брань Фигурное катание

Комментатор Иоланда Чен хотела бы поработать на фигурном катании.

Как человеку, который безумно любит спорт, вам нравится, куда движется «Матч ТВ»?

– Трудно сказать. Все говорят именно про основной «Матч», но есть еще много дополнительных каналов – и там мы реально показываем много соревнований. Критикуют-то в основном федеральный «Матч» – кому-то кажется, что там слишком мало футбола, кому-то – что слишком много. Но нужно ориентироваться на всю линейку.

Лично я бы хотела больше соревнований в прямом эфире. Гимнастику, легкую атлетику – всю. Фигурное катание – тоже. И даже комментировала бы его! И пусть меня снова обосрут, но я так его люблю, что пережила бы эти неудобства. Тем более на Первом в полном объеме его показывать не смогут. А у нас – реально.

Прямые трансляции соревнований – это самый сок. Вот даже с чемпионата России по легкой атлетике у нас отличные цифры. С первого дня соревнований доля – 3,5. Столько футбол не всегда собирает!

Сколько людей работали на фигурном катании? Но я не помню ни одного комментатора, который устраивал бы зрителей. Вот комментировали мы с Аделиной Сотниковой. Вторая десятка – все падают, не очень интересно. И я решила, что людям куда любопытнее будет послушать олимпийскую чемпионку, спрашивала у нее про разные нюансы.

Потом Аделина начиталась комментариев: мол, эти две дуры болтают, не дают слушать музыку – и сказала, что люди правы, надо молчать во время прокатов. Переубедить не получилось. Ладно, пробуем по-другому. И тут же ей прилетает: «Да какого эти комментаторы молчат? За что им платят? Я не понимаю, что происходит». Всем угодить невозможно. Люди разные, – сказала Чен.

«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен  

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10 комментариев

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Аленка_76
Пожалуйста,лучше не надо !!!
+6
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+5
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Katerina Sunny
Не сомневаюсь, что сама Чен всё переживёт, но зачем испытывать на прочность смотрящих ФК?
+5
0
+5
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Pakita
Какая иэысканная речь у спортивного комментатора
+5
0
+5
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Лакс
Да уж, что только не делает любовь к комментированию ФК с людьми, ничего в нем не понимающими.))
+3
0
+3
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Orange carrot
Ой, нет уж, спасибо, свое словесное недержание пусть Иоланда дома выдает.
+2
0
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Ебздрогыч
Вот комментировали мы с Аделиной Сотниковой. Вторая десятка – все падают, не очень интересно. И я решила, что людям куда любопытнее будет послушать олимпийскую чемпионку, спрашивала у нее про разные нюансы.

- Аделина, что ты думаешь про допинг?
- Да у меня перед олимпиадой в пробе А нашли, а в пробе Б уже нет.
+2
-1
+1
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Назар Игорь
А что, раньше уже об.. рали?
+1
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fillette
Ответ Назар Игорь
А что, раньше уже об.. рали?
Оборжали. Особенно, после Цицерона )).
+1
0
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Katerina Sunny
А про хорошего комментатора, Василий Соловьёв.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ненависти нет, просто отдельные индивидуумы, которые говорят о "Безызбежности превосходства фигурного катания над футболом"

На них весь хейт
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