Тренер «Акрона» Калешин о Тутберидзе: «У нее стоит поучиться, как воспитывать лидеров и мотивировать их на протяжении всей карьеры»

Теги Евгений Калешин Первая лига сборная России Этери Тутберидзе Р-Спорт Акрон Фигурное катание

Тренер ФК «Акрон» Калешин признался, что хотел бы пройти стажировку у Тутберидзе.

«Конечно!» – заявил Евгений Калешин, отвечая на вопрос, хотел бы он попасть на стажировку к Этери Тутберидзе.

«Не обязательно вникать в нюансы тренировочной методики, которая в футболе и фигурном катании заметно разнится.

А вот как воспитать лидеров, как управлять спортсменами, которые добились всего на самом высоком уровне, как мотивировать их на протяжении всей карьеры, этому стоит поучиться», – отметил он. 

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17 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Алексей Полиенков
Вряд ли её методики для фигуристок (тутберидзе, тамдавадзе, и жизнь будет в шоколаде) применимы для мужчин-футболистов.
пожалуйста, прочтите статью. Там ясно написано: как управлять спортсменами и воспитание лидерских качеств...

а не обыграть в одиночку или ударить "ножницами".
Тутберидзе признали во всём мире, и только среди узкого круга юзеров на Спортс. ру, она несостоявшийся тренер.
+13
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+12
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Gemma157
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Так там девочки подросткового возраста с карьерами длиной в 3 взрослых сезона, а то и гораздо меньше.
Взрослые мужчины-футболисты это уже совсем другое
+13
-3
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Mark Safa
Фамилию Тутберидзе, не ожидал увидеть на футбольной ветке 🤣🤭
+3
0
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Игорь Пичугин
Евгений! На тебя дочь легендарного Тарасова может обидеться, а там и Авер и Плюш. Осторожней.
+4
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Фадейка
Ответ Gemma157
Так там девочки подросткового возраста с карьерами длиной в 3 взрослых сезона, а то и гораздо меньше. Взрослые мужчины-футболисты это уже совсем другое
В смысле 3 года, а то и меньше. Они тренируются с 3 лет, выступают на серьезном уровне с 11 лет. На секундочку, Щербаковой было 17 на олимпиаде. Математика))
+2
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Трент Резнор
Да заткните эту бочку. По всем темам высказался 🤦🏼‍♂️ По уровню даже Тоттенхэм не догнал, а туда же…
+3
-2
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Люсия Федосова
Ну да и карьера + 5 лет а дальше травмы и ходьба по больницам а дальше на пенсию или в 3 дивизион
+6
-5
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Блинчик
Всего-то надо, чтобы каждый матч был договорняком, и будете как Тутберидзе.
+6
-6
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Andrey Yaroslavtsev
А если свести вместе Тутберидзе и Зарему?
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nugoboss
Психологию спортсмена можно управлять только вместе кнут и пряник, что и используется ею, а то некоторые думают только пряники, а некоторые думают главное только кнут, а некоторые думают что они правильно используют пряники и кнут.
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Девушка Безимени
огласите весь список!
что делать (чернышевский)
кто виноват (герцен, кажется))
кем быть (маяковский)
зачем - самый главный русский вопрос
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Oleandra
Ответ Алексей Полиенков
Вряд ли её методики для фигуристок (тутберидзе, тамдавадзе, и жизнь будет в шоколаде) применимы для мужчин-футболистов.
дисциплина и строгость вполне применимы.
+4
-4
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