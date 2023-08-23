Тренер «Акрона» Калешин о Тутберидзе: «У нее стоит поучиться, как воспитывать лидеров и мотивировать их на протяжении всей карьеры»

Тренер ФК «Акрон» Калешин признался, что хотел бы пройти стажировку у Тутберидзе.

«Конечно!» – заявил , отвечая на вопрос, хотел бы он попасть на стажировку к Этери Тутберидзе.

«Не обязательно вникать в нюансы тренировочной методики, которая в футболе и фигурном катании заметно разнится.

А вот как воспитать лидеров, как управлять спортсменами, которые добились всего на самом высоком уровне, как мотивировать их на протяжении всей карьеры, этому стоит поучиться», – отметил он.