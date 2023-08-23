Тренер «Акрона» Калешин о Тутберидзе: «У нее стоит поучиться, как воспитывать лидеров и мотивировать их на протяжении всей карьеры»
Тренер ФК «Акрон» Калешин признался, что хотел бы пройти стажировку у Тутберидзе.
«Конечно!» – заявил Евгений Калешин, отвечая на вопрос, хотел бы он попасть на стажировку к Этери Тутберидзе.
«Не обязательно вникать в нюансы тренировочной методики, которая в футболе и фигурном катании заметно разнится.
А вот как воспитать лидеров, как управлять спортсменами, которые добились всего на самом высоком уровне, как мотивировать их на протяжении всей карьеры, этому стоит поучиться», – отметил он.
а не обыграть в одиночку или ударить "ножницами".
Тутберидзе признали во всём мире, и только среди узкого круга юзеров на Спортс. ру, она несостоявшийся тренер.
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