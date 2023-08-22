Евгения Медведева представила новый показательный номер под композицию Life Людовико Эйнауди

Евгения Медведева выступила с новым показательным номером.

Фигуристка представила на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» показательную программу под композицию Life Людовико Эйнауди. Номер был поставлен совместно с Анастасией Скопцовой.

каталась в светло-зеленом платье с длинными перчатками.

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS