Евгения Медведева представила новый показательный номер под композицию Life Людовико Эйнауди

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Анастасия Скопцова Фигурное катание

Евгения Медведева выступила с новым показательным номером.

Фигуристка представила на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» показательную программу под композицию Life Людовико Эйнауди. Номер был поставлен совместно с Анастасией Скопцовой.

Медведева каталась в светло-зеленом платье с длинными перчатками. 

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116 комментариев

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Аленка_76
Шикарный номер у Жени!😍 Волшебные руки!🥰 Женя и Настя молодцы!❤️
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Светлана М
Номер невероятно красивый! Женя лёгкая, чувственная, восхитительная! Богиня на льду!
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Boginya
Боже, как это красиво!
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Лия Романова
отличный результат совместной работы Жени и Насти, Эйнауди всегда шикарно звучит. Интересная хореография, красивое платье и красивое катание Жени - она в форме
+35
-5
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Tytti
Очень красивый номер! Музыка🥰
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Лия Романова
понимаю, что номер ставили совместно Настя с Женей, но с музыкой идеей и образом готовым уже пришла Женя, как сама говорила, в очередной раз убедилась в многогранности ее таланта. Ей бы в постановщики
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Наталья Полякова
Прекрасный номер Жени и Насти.💞 Женя в этом номере нежный цветок 🌷💚
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barik13
Единственное, что могу сказать - Медведева Богиня!!!
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Tytti
Ответ Аленка_76
Шикарный номер у Жени!😍 Волшебные руки!🥰 Женя и Настя молодцы!❤️
Замечательная постановка, изящно
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Илларион
Прекрасный номер, роскошная и волшебно очаровательная Женя! Браво!
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Аврора кубик
Прекрасный номер, красивое платье и просто волшебный номер!!! 🔥😍
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Мария Коваленко
Невероятно красивый номер, посмотрела уже несколько раз, очень понравилось платье. Женя невероятно красивая на льду, музыкальная. Спасибо девчонкам за красивый номер
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Сашуля П
Класс, нежный красивый бутон 😍, рай для глаз и ушей
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Lina Dzhanibek
Как всегда прекрасна! Нежный номер, красивая музыка, одухотворенная Женя!
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Лия Романова
Ответ Светлана М
Номер невероятно красивый! Женя лёгкая, чувственная, восхитительная! Богиня на льду!
да, видно, что Женя готовилась - прыгает легко, вращения на месте, хореография насыщенная. И это не единственный номер, ещё удивит парными элементами
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Елена Спирина
Как коасивы у Жени руки, просто волшебные. Несколько раз номер пересмотрела, не могу налюбоваться
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Елена Спирина
Очень красивый номер, тронул до глубины души. Прекрасно все: и исполнение, и музыка, и платье. Женя и Настя молодцы
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Илларион
Ответ Светлана М
Номер невероятно красивый! Женя лёгкая, чувственная, восхитительная! Богиня на льду!
Да, Женя это магия на льду!
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Аленка_76
Ответ Tytti
Замечательная постановка, изящно
А платье какое красивое😍🔥
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Светлана М
А платье какое красивое. Всё гармонично. Женя и музыка - единое целое. Хочется бесконечно пересматривать эту красоту!
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Lina Dzhanibek
И главное, что никто не приблизился в разгадке музыки и образа. А Женя великолепна
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Ксюша
Какая красивая Женя 🥰
Платье красивое очень,номер красивый ❤️
Женя и Настя классный тандем 🥰
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Люся Т
Ну очень , очень красивый номер и музыка чудесная! Просто восторг!
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Tatiana Novikova
Потрясающий номер! Настя хорошо подчеркнула Женины достоинства - балетные руки, артистизм.
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Светлана М
Я очарована этим номером. Очень хочу вживую увидеть!
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