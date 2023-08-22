Евгения Медведева представила новый показательный номер под композицию Life Людовико Эйнауди
Евгения Медведева выступила с новым показательным номером.
Фигуристка представила на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» показательную программу под композицию Life Людовико Эйнауди. Номер был поставлен совместно с Анастасией Скопцовой.
Медведева каталась в светло-зеленом платье с длинными перчатками.
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Платье красивое очень,номер красивый ❤️
Женя и Настя классный тандем 🥰