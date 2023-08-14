Медведева снялась в рекламе омега-3: «Ничто так не наполняет силами, как кислота – с ней жизнь становится ярче и насыщеннее, а дела – веселее и продуктивнее!»

Фигуристка Евгения Медведева снялась в рекламе БАДа.

«Жаркие месяцы – идеальное время ловить момент на гребне волны, быть в самом центре событий и проживать каждый день по максимуму!

Чтобы иметь силы не только для чила на шезлонге, но и для активных телодвижений в походах, экскурсиях и на танцполе, нам нужен источник чистой энергии и вдохновения.

И ничто так не наполняет силами, как кислота – с ней жизнь становится ярче и насыщеннее, а дела – веселее и продуктивнее!

Я выбираю омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты», – написала двукратная чемпионка мира, опубликовав рекламные фото и видео.