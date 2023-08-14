Медведева снялась в рекламе омега-3: «Ничто так не наполняет силами, как кислота – с ней жизнь становится ярче и насыщеннее, а дела – веселее и продуктивнее!»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась в рекламе БАДа.

«Жаркие месяцы – идеальное время ловить момент на гребне волны, быть в самом центре событий и проживать каждый день по максимуму!

Чтобы иметь силы не только для чила на шезлонге, но и для активных телодвижений в походах, экскурсиях и на танцполе, нам нужен источник чистой энергии и вдохновения.

И ничто так не наполняет силами, как кислота – с ней жизнь становится ярче и насыщеннее, а дела – веселее и продуктивнее!

Я выбираю омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты», – написала двукратная чемпионка мира, опубликовав рекламные фото и видео.

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41 комментарий

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Пользователь Гугла
помню как фанаты медведевой хейтили Алину за рекламу омега 3, рыбьего жира
+29
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AlexFed
Рекламирует рыбий жир? До чего докатилась, помнится её фанаты не одобряли подобный продукт. Посмотрим как сейчас переобуются в воздухе, им не привыкать.
+27
-8
+19
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Luisa Vi
Вспомнила рекламу Алины с рыбьим жиром🤣
точнее комментарии хейтеров…
+19
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+15
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alesel
Ну хоть не соли
+19
-5
+14
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akschweyan
Какой-то ну уж очень топорный кликбейт про кислоту, что-то из разряда легендарного "что сосут чемпионы“))
Ну впрочем, люди реагируют, цели своей копирайтеры достигли))
+17
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+13
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Лакс
Даже в этом Женя вторая )
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Lana Kazakova
Это давнее сотрудничество с Siberian Wellness. Она многие их продукты рекламирует.
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Alealeale
Ахахаха
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Tytti
Классный ролик! Женя молодец❤️
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Olga Krayz
Женя очень красивая в этой рекламе! Как раз недавно читала о пользе омега 3 🙂
+12
-5
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Настя Волкова
Красивая такая😍😋😍
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Boginya
Красивого амбассадора выбрали Siberian Wellness! И активного! Экскурсии, танцпол и шезлонг - все Женя попробовала этим летом, молодец. Очень рада, что сотрудничество успешно продолжается.
+11
-5
+6
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Наталья Полякова
Женя такая красивая😍💓 Как ей идёт такая причёска. Просто супер ❤
+11
-6
+5
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Слончик
Боты в свое время устроили целый параход Аншлага здесь на спорце, изгаляясь шуточками по поводу рекламы Алинки про рыбий жир.
А тут вон оно что, Михалыч.
При этом в обоих случаях сам продукт реально имеет смысл рекламировать. Нужно жрать эту омегу и витамины, потому что организму нужно столько всего, что одной пищей этого никогда не получишь.
+12
-8
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Mari Gams
Женя какая красивущая,!! 😍
Отличный контракт у Жени , продукцию этой компании рекламировать достойно , у них 53 офиса по всему миру , выпускают качественный продукт и реклама на высшем уровне ! Лучшие с лучшими !
+14
-10
+4
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Аленка_76
Хорошая реклама! Женя красивущая !
+11
-8
+3
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В рекламе БАДов ничего плохого нет. БАДы вещь полезная. Стыдиться надо когда рекламируют ставки на спорт, например
+9
-7
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Mari Gams
Ответ Andrew Chepaylo
Комментарий удален модератором
А у вас прямо разнообразие в выражениях зашкаливает , словесник вы наш !😂
+6
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Илларион
Шикарный рекламный ролик, Женя как всегда красотка! Все недовольные могут завидовать молча!
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Птичка певчая
Ответ Самасебезвезда
Комментарий удален модератором
Обувку новую, видимо, примеряют. 😂😂😂 Сейчас расскажут, как это здорово и полезно. Именно сейчас, а тогда, с Алиной, было не здорово и не полезно.
+6
-4
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Аленка_76
Ответ Илларион
Шикарный рекламный ролик, Женя как всегда красотка! Все недовольные могут завидовать молча!
Согласна,ролик красивый
+2
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Док Аксель
Омега -3 рекламировать нужно и необходимо, как жизненно важные полиненасыщенные жирные кислоты для организма, но только не такими словами. Не доктора, а представители туристической индустрии его писали.
+4
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fillette
Ответ Gemma157
В рекламе БАДов ничего плохого нет. БАДы вещь полезная. Стыдиться надо когда рекламируют ставки на спорт, например
Как это -нет? Вы же Загитову за эту Омегу поливали. Все? Норм? Полезно?))
+6
-5
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Marya Y
Ответ Самасебезвезда
Загитова с результатом туда ходит и с отдичным результатом а зачем туда ходила ЕМ, на полу на вечеринке поваляться ?
Она конкурс выиграла, что ли? Откуда оценка?
+3
-2
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Аленка_76
Ответ Птичка певчая
Обувку новую, видимо, примеряют. 😂😂😂 Сейчас расскажут, как это здорово и полезно. Именно сейчас, а тогда, с Алиной, было не здорово и не полезно.
Марина,вы же не приходите под посты с Женей)
+3
-2
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