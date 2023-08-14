Медведева снялась в рекламе омега-3: «Ничто так не наполняет силами, как кислота – с ней жизнь становится ярче и насыщеннее, а дела – веселее и продуктивнее!»
Фигуристка Евгения Медведева снялась в рекламе БАДа.
«Жаркие месяцы – идеальное время ловить момент на гребне волны, быть в самом центре событий и проживать каждый день по максимуму!
Чтобы иметь силы не только для чила на шезлонге, но и для активных телодвижений в походах, экскурсиях и на танцполе, нам нужен источник чистой энергии и вдохновения.
И ничто так не наполняет силами, как кислота – с ней жизнь становится ярче и насыщеннее, а дела – веселее и продуктивнее!
Я выбираю омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты», – написала двукратная чемпионка мира, опубликовав рекламные фото и видео.
точнее комментарии хейтеров…
Ну впрочем, люди реагируют, цели своей копирайтеры достигли))
А тут вон оно что, Михалыч.
При этом в обоих случаях сам продукт реально имеет смысл рекламировать. Нужно жрать эту омегу и витамины, потому что организму нужно столько всего, что одной пищей этого никогда не получишь.
Отличный контракт у Жени , продукцию этой компании рекламировать достойно , у них 53 офиса по всему миру , выпускают качественный продукт и реклама на высшем уровне ! Лучшие с лучшими !