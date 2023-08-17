Сергей Дудаков: «Сегодняшние программы фигуристов – универсальные. Это не только прыжки, нужно уметь кататься, делать красивые вращения, элементы»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Сергей Дудаков Алиса Двоеглазова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Сергей Дудаков рассказал о новых программах юниорок из группы Тутберидзе.

«Алиса Двоеглазова из-за травмы пропустила большую часть сезона, поэтому программы не менялись. Короткая – Hymne a l’amour, произвольная – на музыку из фильма La La Land. Хорошие программы.

Маргарите Базылюк поставили две новые программы. Короткая на музыку из фильма «Малефисента», произвольная – мюзикл «Отверженные».

Мы работаем над тем, чтобы спортсменка улучшалась в плане артистизма, чтобы в ее катании, движениях, позах все выглядело красиво. Процесс это не быстрый. Эти качества, навыки, понимание надо развить, выработать, наработать.

Сегодняшние программы фигуристов – универсальные. Это не только прыжки. Нужно уметь кататься, красиво кататься и делать красивые вращения, элементы. Кто научится все это сочетать, тот и будет в лидерах.

Прыгают все. А побеждает тот, кто получит за каждый элемент больше плюсов. То есть тот, кто более качественно сделает все элементы. Поэтому и программа должна быть сбалансированной.

Фигурное катание вышло на такой уровень, что важно абсолютно все. Образ, который должен подходить спортсмену, платье, прическа, make up, любые детали... Все важно. Все, что входит в понятие «целостный образ», – сказал тренер. 

Что за новое поколение у Тутберидзе? Возможно, кто-то из них возьмет золото Олимпиады-2026

5 комментариев

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Светлана Менова
Ответ Татьяна Вересова
Однако, интересно это слышать от ТШТ.. Посмотрим, конечно, как в реальности будет
Это почему? Многоквадов всегда хотела только Трусова, остальные девочки выступали всегда со сбалансированными программами.
+4
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Anna
Ответ Светлана Менова
Это почему? Многоквадов всегда хотела только Трусова, остальные девочки выступали всегда со сбалансированными программами.
Согласна. Она даже уходила первый раз из-за того, что не давали прыгать 100500 квадов
+2
0
+2
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Татьяна Вересова
Однако, интересно это слышать от ТШТ.. Посмотрим, конечно, как в реальности будет
+3
-2
+1
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Док Аксель
Универсальные фигуристы, которые владеют прыжками ультра-си, хорошим скольжением, хорео и пластикой, выгодно отличаются от тех, кто делает упор только на усложнённый прыжковый контент.
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Mari Gams
Вышло на новый уровень…) а до этого , вроде бы , тоже не только прыжки , но и умение красиво кататься , красиво вращаться , артистизм , красивый костюм все ценилось , или мы что- то пропустили ?)
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