Сергей Дудаков: «Сегодняшние программы фигуристов – универсальные. Это не только прыжки, нужно уметь кататься, делать красивые вращения, элементы»

Сергей Дудаков рассказал о новых программах юниорок из группы Тутберидзе.

« из-за травмы пропустила большую часть сезона, поэтому программы не менялись. Короткая – Hymne a l’amour, произвольная – на музыку из фильма La La Land. Хорошие программы.

поставили две новые программы. Короткая на музыку из фильма «Малефисента», произвольная – мюзикл «Отверженные».

Мы работаем над тем, чтобы спортсменка улучшалась в плане артистизма, чтобы в ее катании, движениях, позах все выглядело красиво. Процесс это не быстрый. Эти качества, навыки, понимание надо развить, выработать, наработать.

Сегодняшние программы фигуристов – универсальные. Это не только прыжки. Нужно уметь кататься, красиво кататься и делать красивые вращения, элементы. Кто научится все это сочетать, тот и будет в лидерах.

Прыгают все. А побеждает тот, кто получит за каждый элемент больше плюсов. То есть тот, кто более качественно сделает все элементы. Поэтому и программа должна быть сбалансированной.

Фигурное катание вышло на такой уровень, что важно абсолютно все. Образ, который должен подходить спортсмену, платье, прическа, make up, любые детали... Все важно. Все, что входит в понятие «целостный образ», – сказал тренер.

Что за новое поколение у Тутберидзе? Возможно, кто-то из них возьмет золото Олимпиады-2026