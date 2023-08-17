«Это максимально непривычное катание, образ для Сакамото. Мне очень нравится, как она экспериментирует». Хореограф Федорченко о программах японки

Хореограф объяснил, почему ему нравятся эксперименты в программах Каори Сакамото.

«Мне за прошлый сезон больше всего запомнилась короткая программа Каори Сакамото. Я ее несколько раз пересматривал, потому что это максимально непривычное катание, образ для Каори.

И она берет танцевальную тему, под себя переделывает. Мне очень нравится, как она экспериментирует со своим катанием, со своей программой. Это прям очень круто, необычно.

Ты ждешь от этой фигуристки другого, а она выдает что-то свое, такое необычное», – сказал хореограф Артем Федорченко.

В прошлом сезоне японская фигуристка выиграла чемпионат мира по фигурному катанию. В короткой программе она выступала под песню Rock with U, в произвольной – под Elastic Heart.

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