«Это максимально непривычное катание, образ для Сакамото. Мне очень нравится, как она экспериментирует». Хореограф Федорченко о программах японки

Теги сборная Японии женское катание Каори Сакамото Артем Федорченко Фигурное катание

Хореограф объяснил, почему ему нравятся эксперименты в программах Каори Сакамото.

«Мне за прошлый сезон больше всего запомнилась короткая программа Каори Сакамото. Я ее несколько раз пересматривал, потому что это максимально непривычное катание, образ для Каори.

И она берет танцевальную тему, под себя переделывает. Мне очень нравится, как она экспериментирует со своим катанием, со своей программой. Это прям очень круто, необычно.

Ты ждешь от этой фигуристки другого, а она выдает что-то свое, такое необычное», – сказал хореограф Артем Федорченко.

В прошлом сезоне японская фигуристка выиграла чемпионат мира по фигурному катанию. В короткой программе она выступала под песню Rock with U, в произвольной – под Elastic Heart.

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1 комментарий

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Allairina
Молодец, Артем, видит и подмечает красоту в программе Каори. Очень ценю нестандартный творческий подход.
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