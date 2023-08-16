Лазарев о короткой программе под песню Маккартни: «Конкретного образа как такового нет. Но музыка, стиль, хореография для меня новые»

Фигурист Лев Лазарев рассказал о своих новых программах.

На этой неделе Лазарев принимает участие в контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят в Новогорске.

«У меня новые программы. Короткая (Live and Let Die – Paul McCartney) совершенно другая по сравнению с тем, что я раньше катал. Другой стиль. Современный. Конкретного образа как такового нет. Я обычный человек. Такой, какой есть. Но сама программа, музыка, стиль, хореография для меня новые. Мне нравится.

Произвольная программа (Split, Postcards from Far Away (The Tea Room) – Ezio Bosso) – другая. Это история, где я предстаю в образе птицы с подбитым крылом. С этого программа начинается. Во второй части я вспоминаю, что когда-то мог летать как все, и у меня были сильные крылья. Но воспоминания рассеиваются, и я понимаю, что это не так и расстраиваюсь... Вот эти чувства и эмоции я стараюсь передать. Мне кажется, эту программу зрители поймут.

Сейчас, на контрольных прокатах мне будет проще выступать, потому что я уже знаю, как все происходит. За прошлый сезон я приобрел опыт. У нас было много соревнований. И в этом сезоне запланировано не меньше, хотя и без международных турниров. Но я об этом особо не задумываюсь. Просто надо работать и добиваться своей цели.

Параллельно с тренировками и выступлениями стараюсь не запускать учебу в школе. Этот год окончил на все пятерки, кроме четверок по геометрии и русскому языку. Учиться надо, и мне нравится учеба. Кого-то, может, и расстраивает, что нужно делать уроки. Но не меня. Надо стараться все успевать», – сказал Лазарев.