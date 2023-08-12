Закроев о сборе в Новогорске с Бойковой и Козловским: «Это очень хороший опыт для наших молодых пар»

Тренер группы Павла Слюсаренко рассказал о подготовке учеников к сезону.

– Этот сезон мы традиционно начали после майских праздников. Две недели потренировались дома, втянулись и поехали на сбор в Новогорск. Там к нам присоединились Саша Бойкова с Димой Козловским. Это очень хороший опыт для наших молодых пар, которые тренировались с такими профессионалами.

– Все ли программы готовы?

– Программы поставлены. Сборникам, как и в прошлом году, ставил Сергей Плишкин, а с дорожками помогал Максим Болотин. Молодым парам ставили программы своими силами, большим тренерским коллективом.

У нас в группе появилось много новых пар. Плюс пермская одиночница изъявила желание перейти к нам в группу. У нас был для нее мальчик, сейчас они катаются в паре с Артемом Петровым. Готовятся выступать на соревнованиях, – сказал .