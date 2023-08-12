Закроев о сборе в Новогорске с Бойковой и Козловским: «Это очень хороший опыт для наших молодых пар»

Теги сборная России пары Егор Закроев Павел Слюсаренко Александра Бойкова Дмитрий Козловский Таисия Щербинина Сергей Плишкин Максим Болотин Артем Петров Фигурное катание

Тренер группы Павла Слюсаренко рассказал о подготовке учеников к сезону.

– Этот сезон мы традиционно начали после майских праздников. Две недели потренировались дома, втянулись и поехали на сбор в Новогорск. Там к нам присоединились Саша Бойкова с Димой Козловским. Это очень хороший опыт для наших молодых пар, которые тренировались с такими профессионалами.

– Все ли программы готовы?

– Программы поставлены. Сборникам, как и в прошлом году, ставил Сергей Плишкин, а с дорожками помогал Максим Болотин. Молодым парам ставили программы своими силами, большим тренерским коллективом.

У нас в группе появилось много новых пар. Плюс пермская одиночница Таисия Щербинина изъявила желание перейти к нам в группу. У нас был для нее мальчик, сейчас они катаются в паре с Артемом Петровым. Готовятся выступать на соревнованиях, – сказал Егор Закроев.

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1 комментарий

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Татьяна Вересова
Щербинина теперь с Петровым?.. Интересно посмотреть.
Всем удачи в сезоне!
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