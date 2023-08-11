Бетина Попова: «Мировое парное катание без России многое теряет. То, на каком уровне катаются наши пары, – мировому уровню до этого далеко»

Теги сборная России пары Бетина Попова Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Бетина Попова объяснила, почему мировое парное катание много теряет без россиян.

«Мне кажется, сейчас нужно больше экспериментировать. Открыть мировую арену могут в любой момент – хочется в это верить, поэтому нужно быть готовыми вернуться во всеоружии.

Конечно, мировое парное катание без России многое теряет, потому что, по моему мнению, парное катание самое сильное в России. То, на каком уровне катаются наши пары, какие элементы они исполняют – мировому уровню до этого далеко.

Но если остановиться в этом развитии, то можно и потеряться, поэтому я считаю, что правильно, что все усложняются. И ведущие наши пары – Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов – идут вперед, смотрят в сторону четверных элементов, и, конечно, это здорово, что спорт развивается, это всегда добавляет атмосферности и интереса для просмотра», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.

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1 комментарий

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Татьяна Вересова
Если в танцах и мужском одиночном мировое ФК прекрасно без наших развивается, то в парах, конечно, кризис налицо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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