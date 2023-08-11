Бетина Попова: «Мировое парное катание без России многое теряет. То, на каком уровне катаются наши пары, – мировому уровню до этого далеко»

Бетина Попова объяснила, почему мировое парное катание много теряет без россиян.

«Мне кажется, сейчас нужно больше экспериментировать. Открыть мировую арену могут в любой момент – хочется в это верить, поэтому нужно быть готовыми вернуться во всеоружии.

Конечно, мировое парное катание без России многое теряет, потому что, по моему мнению, парное катание самое сильное в России. То, на каком уровне катаются наши пары, какие элементы они исполняют – мировому уровню до этого далеко.

Но если остановиться в этом развитии, то можно и потеряться, поэтому я считаю, что правильно, что все усложняются. И ведущие наши пары – Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов – идут вперед, смотрят в сторону четверных элементов, и, конечно, это здорово, что спорт развивается, это всегда добавляет атмосферности и интереса для просмотра», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.