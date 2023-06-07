Екатерина Миронова: «Мы с Евгением Устенко счастливы впервые представлять Санкт‑Петербург в основной сборной России»

Екатерина Миронова высказалась о попадании в состав сборной России на следующий сезон.

«Для нас с Евгением (Устенко) попадание в основной состав сборной России являлось одной из многих целей, к которой мы шли несколько лет, мы благодарны нашим наставникам, проделанному пути и счастливы впервые представлять Санкт‑Петербург в основной сборной России, — сказала Миронова.

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