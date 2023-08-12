Гуменник о скандале вокруг фронтмена Rammstein: «Его личностью особо не интересуюсь. Я вообще разделяю авторов и их творчество»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник музыка Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник высказался о скандале вокруг фронтмена Rammstein.

Тилля Линдеманна обвиняют в сексуальном насилии. Гуменник в новой короткой программе будет кататься под песню Rammstein Sonne.

Петр, почему Rammstein?

– Мы поставили сначала показательный номер, потом увидели, что всем понравилось, и решили, что надо как-то использовать в короткой программе. Однако песня должна быть другая, но при этом такая, разнообразная. И с жесткой частью, контрастная, мелодичная, и популярная, чтобы она многим понравилась.

– А судьи поймут, по-твоему?

– По-моему, да.

– Ты же наверняка слышал, что вокруг Тилля Линдеманна сейчас много скандалов, в суд на него подают. Как ты носишься к его личности?

– Сам про это не знал, но меня поставили в известность, сообщили. Я его личностью особо не интересуюсь, так что отношения у меня нет. Я вообще разделяю личности, авторов и их творчество.

– Кто-то скажет, наверное, что Rammstein больше подходит для международной арены.

– На этот счет даже не думал. Но когда ставили, подумал – а может, еще удастся на международных стартах с ней выступить, может, будут они?

– В произвольной у тебя Дориан Грей. Тоже образ провокационный, греховный даже. Да и клип Sonne тоже спорный.

– Насчет Sonne – там образ довольно абстрактный, каждый может свое увидеть. А Дориана Грея взяли, потому что хотелось что-то необычное, такую музыку, которую еще никто не брал, чтобы развиваться, – сказал Гуменник.

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35 комментариев

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Светлана Менова
Ответ Raduga
А как он относится к картинам Гитлера?
Знаете, как бы ни относиться к Линдеманну, но с Гитлером его сравнивать... Вы чего?
+17
-1
+16
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Mari Gams
Правильно , Петя , мухи и котлеты отдельно )
Так можно к любому прикопаться
+10
-2
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Sveta Arhipova
Верно, отношение к автору и его произведениям может сильно отличаться. Но у меня всё же больше случаев, когда и творчество нравится, и его автор мне интересен как личность
+8
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private dancer
Умный мальчик Петя.
+12
-4
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private dancer
Ответ Helbel
Просто интересно, у нас много таких умных, которые не знают и не хотят знать про образы, которые они катают.
А много таких умных, которые не понимают, что есть музыка и можно катать именно исходя из неё ?
+7
-1
+6
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Татьяна Вересова
Очень правильный подход
+7
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Линдеманн в открытую называет правительство Германии недалекими людьми. Поэтому собак на него и спустили.
+6
-2
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Тайга86
Ой, ну если копнуть...то можно накопать много всего разного в отношении любого творческого человека. И, самое интересное, что существуют подтвержденные факты в свободном доступе, и далеко не всегда лицеприятные. Но ведь от этого их произведения не стали менее великими...Ни в коем случае не оправдываю человеческие слабости, скажем так...и Петр в этом случае все правильно сказал. Программа состоится и, думаю, она выйдет огненной, необычной и, главное, подходящей самому исполнителю. Удачи. И да, как же обидно за Петю, что спортсмен, вышедший на пик своих вполне конкурентноспособных возможностей, будет оттачивать мастерство без главного...увы...Остается надеяться на лучшее.
+5
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Morveena Bum
Ответ KMR
Ну и верно. Вагнер-то не знал,что Гитлер его фанат. Или головорезы назовутся его именем
Зато был настоящим радикальным антисемитом.
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ribikorto
У Чарли Чаплина полно скелетов в шкафу касающихся личной жизни Но его образ катают все подряд и никто не против. Генри Форд вообще без комментариев. Но автомобили Форд уже много десятилетий никто не отменяет и не переименовывает. В свете этого критиковать Петю за выбор песни Раммов в лучшем случае лицемерно.
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Светлана Менова
К большинству великих людей есть вопросы. Айвазовский и Лев Толстой отвратительно относились к своим жёнам. Чайковский скрывал свою ориентацию и сделал несчастной свою жену. Майкл Джексон испытывал тягу к белым мальчикам допубертатного возраста. Эми Уайнхаус была наркоманкой.
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Allairina
Молодец Пётр, хорошо ответил. Умный парень и хороший фигурист! Удачи ему в сезоне!
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arisstopane
Ответ Helbel
Просто интересно, у нас много таких умных, которые не знают и не хотят знать про образы, которые они катают.
интерпретация от иллюстрации отличается творческим прочтением оригинала, вплоть до контрапункта...
просто не все умные это понимают)
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Misson
Ответ ribikorto
У Чарли Чаплина полно скелетов в шкафу касающихся личной жизни Но его образ катают все подряд и никто не против. Генри Форд вообще без комментариев. Но автомобили Форд уже много десятилетий никто не отменяет и не переименовывает. В свете этого критиковать Петю за выбор песни Раммов в лучшем случае лицемерно.
Про Булгакова пишут "наркоман-морфинист и протеже Сталина". Но это не отменяет того, что он написал крутые произведения. Есенин так вообще кутила, дебошир, хулиган и потаскун был. Но это не отменяет его таланта. И т.д.
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Мурманчанин37
Ответ KMR
Когда президент награждает в Кремле расписного Уткина,то уж не Вагнера обсуждать
А проблемы как бы на фронте не столкнулись "Ахмат" и "Русич" Мильчакова и Петровского?
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Oleandra
Дело не в Раммштайне, сама КП плохо подготовлена.. Пётр с классическими руками и ногами пробует катает тяжёлый рок.. совсем не к месту и не в музыку.
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TUOMAS
Шольц, Хабек и Бербок - это предатели Германии. Они работают на сша. Им на немецкий народ плевать, Линдеманн - красавчик, что высказывается о них негативно. Я всегда восхищался российскими фигуристами, когда они ставят подобную музыку
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Caerly
Тиль, наоборот, великий эпатажник)
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Helbel
Ответ private dancer
А много таких умных, которые не понимают, что есть музыка и можно катать именно исходя из неё ?
И мне непонятно, как такие умные могут катать музыку без образа.
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Raduga
Irina Kistler, возможно, картины Гитлера - талантливые. Но кто посмеет это сказать вслух. Я только это имела в виду. Того же Майкла Джексона постоянно отменяют. И ничего - как катались под него, так и катаются.
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Irina Kistler
Ответ Raduga
А как он относится к картинам Гитлера?
Не провоцируйте, "ложь, сказанная сто раз, становится правдой "- не согласны с автором? Поищите имя автора цитаты и научитесь разделять.О .Уайльду принадлежит фраза: " В наш век газеты пытаются заставить публику судить о скульпторе не по его скульптурам, а по тому, как он относится к жене, о художнике — по размеру его доходов и о поэте — по цвету его галстука".По-моему современно! Что же, если автор был геем, отрицать его интеллект?А композитор Вагнер, много лет запрещённый в СССР? Разве это справедливо только за то, что он был любимым композитором Гитлера? Хорошо, что сейчас поняли и фестивали проводят.А в Европе другая крайность: запреты на русское, в Цюрихе Князь Игорь снят в оперном, отменены концерты многих российских исполнителей. Рамштайн - высокопрофессиональная группа в стиле тяжёлого рока, виртуозы, не пару уроков брали для развития, стихи Линдеманна лучше, глубже современнее нежели опусы Макаревича и какая разница пьяница он или бабник и нет интереса к его финансовым проблемам, когда слушаешь его музыку, повторяешь текст. Думаю очень непростой выбор, тем и интерес больше к программе Гуменника.И какая разница как он к кому относится, меня интересует его катание и умение выразить образ на льду
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Helbel
Ответ Irina Kistler
Не провоцируйте, "ложь, сказанная сто раз, становится правдой "- не согласны с автором? Поищите имя автора цитаты и научитесь разделять.О .Уайльду принадлежит фраза: " В наш век газеты пытаются заставить публику судить о скульпторе не по его скульптурам, а по тому, как он относится к жене, о художнике — по размеру его доходов и о поэте — по цвету его галстука".По-моему современно! Что же, если автор был геем, отрицать его интеллект?А композитор Вагнер, много лет запрещённый в СССР? Разве это справедливо только за то, что он был любимым композитором Гитлера? Хорошо, что сейчас поняли и фестивали проводят.А в Европе другая крайность: запреты на русское, в Цюрихе Князь Игорь снят в оперном, отменены концерты многих российских исполнителей. Рамштайн - высокопрофессиональная группа в стиле тяжёлого рока, виртуозы, не пару уроков брали для развития, стихи Линдеманна лучше, глубже современнее нежели опусы Макаревича и какая разница пьяница он или бабник и нет интереса к его финансовым проблемам, когда слушаешь его музыку, повторяешь текст. Думаю очень непростой выбор, тем и интерес больше к программе Гуменника.И какая разница как он к кому относится, меня интересует его катание и умение выразить образ на льду
И меня интересуют образы, а комменты про образы и музыку как о мухах и котлетах
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Светлана Менова
Ответ Юра Плисецкий
Ничего в Sonne нет абстрактного. Петр решил поиграть своей кармой. Хозяин - барин.
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Светлана Менова
Ответ Здравый@смысл@
То, что кармы не существует, я так понимаю, вы опытным путем доказали. Почему же еще не представили свои доказательства? ) Или это озарение пришло к вам на диване и вы решили смело понести его в массы ?
У вас есть научное обоснование и доказательство существования кармы? Научное. А не то, что дядя Вася убил человека, ушёл от правосудия, а потом на него кирпич упал.
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Здравый@смысл@
Ответ Светлана Менова
У вас есть научное обоснование и доказательство существования кармы? Научное. А не то, что дядя Вася убил человека, ушёл от правосудия, а потом на него кирпич упал.
У меня-то как раз нет, поэтому я ничего и не утверждаю. В отличие от вас. Но с логикой у вас туго)
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