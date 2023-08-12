Гуменник о скандале вокруг фронтмена Rammstein: «Его личностью особо не интересуюсь. Я вообще разделяю авторов и их творчество»

Фигурист Петр Гуменник высказался о скандале вокруг фронтмена Rammstein.

Тилля Линдеманна обвиняют в сексуальном насилии. Гуменник в новой короткой программе будет кататься под песню Rammstein Sonne.

– , почему Rammstein?

– Мы поставили сначала показательный номер, потом увидели, что всем понравилось, и решили, что надо как-то использовать в короткой программе. Однако песня должна быть другая, но при этом такая, разнообразная. И с жесткой частью, контрастная, мелодичная, и популярная, чтобы она многим понравилась.

– А судьи поймут, по-твоему?

– По-моему, да.

– Ты же наверняка слышал, что вокруг Тилля Линдеманна сейчас много скандалов, в суд на него подают. Как ты носишься к его личности?

– Сам про это не знал, но меня поставили в известность, сообщили. Я его личностью особо не интересуюсь, так что отношения у меня нет. Я вообще разделяю личности, авторов и их творчество.

– Кто-то скажет, наверное, что Rammstein больше подходит для международной арены.

– На этот счет даже не думал. Но когда ставили, подумал – а может, еще удастся на международных стартах с ней выступить, может, будут они?

– В произвольной у тебя Дориан Грей. Тоже образ провокационный, греховный даже. Да и клип Sonne тоже спорный.

– Насчет Sonne – там образ довольно абстрактный, каждый может свое увидеть. А Дориана Грея взяли, потому что хотелось что-то необычное, такую музыку, которую еще никто не брал, чтобы развиваться, – сказал Гуменник.