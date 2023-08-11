Андрей Багин: «Андрей Багин завершил карьеру? Интересно, мне он об этом ничего не говорил»

Фигурист Андрей Багин не подтвердил информацию о завершении карьеры.

Ранее тренер Александр Жулин утвердительно ответил на вопрос о том, «закончил ли Багин». Но позже заявил, что спортсмен приостановил выступления.

«Андрей Багин завершил карьеру? Интересно, мне он об этом ничего не говорил», – написал фигурист в сторис.

Багину 27 лет, в минувшем сезоне он вместе с Софьей Тютюниной стал бронзовым призером финала Гран-при России в танцах на льду. В июне их дуэт распался.