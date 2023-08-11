Андрей Багин: «Андрей Багин завершил карьеру? Интересно, мне он об этом ничего не говорил»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин Фигурное катание

Фигурист Андрей Багин не подтвердил информацию о завершении карьеры.

Ранее тренер Александр Жулин утвердительно ответил на вопрос о том, «закончил ли Багин». Но позже заявил, что спортсмен приостановил выступления.

«Андрей Багин завершил карьеру? Интересно, мне он об этом ничего не говорил», – написал фигурист в сторис.

Багину 27 лет, в минувшем сезоне он вместе с Софьей Тютюниной стал бронзовым призером финала Гран-при России в танцах на льду. В июне их дуэт распался.

15 комментариев

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Viktoria dek
Ахах, фигурное катание в России - это такой сериал, комедия и драма в одной сюжетной линии!!! 😂😅 Так весело за этим наблюдать...
+18
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+18
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Anna
В полку Кацалапова/Гурейро прибыло
+11
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Katerina Sunny
Можно ещё лет 10 не завершать, но фактически что изменится?
+8
0
+8
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Sky Smoker
Жулин такой Жулин. Невольным образом (т.е. словесным недержанием) завершает карьеры почти каждого, кто у него тренируется :) Даже если сам фигурист пока об этом не то, что не заявлял, а даже не думал.
+4
0
+4
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Kareglazaya
Интересно, что именно не понравилось Багину в формулировке тренера? Слово "завершил" вместо "приостановил" или же вообще вся эта тема?))))
+4
0
+4
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Ring of Power
Видимо, российское фигурное вписание - это отечественная адаптация Санты-Барбары
+3
0
+3
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Estelkas
Смех да и только...
+2
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Лакс
Когда Жулин скажет что Жулин заканчивает тренировать, придется не верить обоим.
+2
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Vendetta4111323
Жулин просто заблудился в своих парах, нелегко одновременно тренировать Багина, Базина и Букина😂
+2
0
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Инна1945
Не, ну а чего сто раз-то повторять. Орденоносец всем одновременно сообщил))
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Татьяна Вересова
Что за мода пошла на приостанавливающих?..
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Katerina Sunny
Ответ Kareglazaya
Интересно, что именно не понравилось Багину в формулировке тренера? Слово "завершил" вместо "приостановил" или же вообще вся эта тема?))))
Сейчас мало кто говорит прямо, что соревноваться закончил.
+1
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Алексей Токарев
мда
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Татьяна Вересова
Ответ Sky Smoker
Жулин такой Жулин. Невольным образом (т.е. словесным недержанием) завершает карьеры почти каждого, кто у него тренируется :) Даже если сам фигурист пока об этом не то, что не заявлял, а даже не думал.
Так Жулин просто говорит правду. Не подумав.
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Татьяна Вересова
Ответ Ring of Power
Видимо, российское фигурное вписание - это отечественная адаптация Санты-Барбары
Это цирк с конями
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