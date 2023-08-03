Фото костюмов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к произвольному танцу «Лебединое озеро» на турнире в Лейк-Плэсиде

Танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин победил на турнире в Лейк-Плэсиде.

Это первые соревнования Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию. Фигуристы победили с третьим результатом в карьере – 191,82 балла.

Произвольный танец Дэвис и Смолкина поставлен под музыку из балета «Лебединое озеро».

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?