Фото костюмов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к произвольному танцу «Лебединое озеро» на турнире в Лейк-Плэсиде
Танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин победил на турнире в Лейк-Плэсиде.
Это первые соревнования Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию. Фигуристы победили с третьим результатом в карьере – 191,82 балла.
Произвольный танец Дэвис и Смолкина поставлен под музыку из балета «Лебединое озеро».
Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?
у них ЛО что ли? А где танец Ришо?
На этом фоне Ильиных просто лебедушкой ненаглядной теперь воспринимается...
А тут сплршной Андерсен...
Э.Тутберидзе девушек в своей группе всегда хорошо одевает, красиво. А тут.. Смолкину ещё эти буфы пришпандорили зачем то.
Это всё пошло, извините. Как и нелепая, грубая до невозможности поддержка в их коротком танце вчера, где Глеб на Диане "едет". Что то не так с их штабом.. и не только.
А оценки завышены. Неприятно это всё.