Фото костюмов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к произвольному танцу «Лебединое озеро» на турнире в Лейк-Плэсиде

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин победил на турнире в Лейк-Плэсиде.

Это первые соревнования Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию. Фигуристы победили с третьим результатом в карьере – 191,82 балла.

Произвольный танец Дэвис и Смолкина поставлен под музыку из балета «Лебединое озеро».

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

 

51 комментарий

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Костюмы ужасные, ну куда такие колготы к пачке.
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Не вышло из гуся лебедя сделать.Пойду на Лену Ильиных посмотрю,чтобы этот ужас развидеть
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спортс становится персональным сайтом статистики пары ДС )
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Меня флэшбэкнуло к произвольному танцу Кацалапова и Ильиных на Олимпиаде 2014 года. Пойду пересмотрю его.
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Захохотала.
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Не уверена, что их данные позволяют им качественно катать ЛО, и костюмы выглядят дешево. Интересно, кто ставил похоже, что не Ришо
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На утренник в детсаду как раз хорошо)
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тьфу ты хоть бы предупредили.. орнула так что коллеги оглянулись )))
у них ЛО что ли? А где танец Ришо?
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Ну хорош, завязывайте уже, не так уж и много комментариев вам пишут к Дэвисам.
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Мдя...
На этом фоне Ильиных просто лебедушкой ненаглядной теперь воспринимается...
А тут сплршной Андерсен...
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Ответ asusp527
Еще и подчеркивает нескладную фигуру дочи...Куда мама смотрит, у нее прекрасный вкус?...
а по-моему это как раз похоже на работу ее мамы. Вспомнить хотя бы треш Хрустальных костюмов - абсолютно в духе
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Еще и подчеркивает нескладную фигуру дочи...Куда мама смотрит, у нее прекрасный вкус?...
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Балетная пачка- это не для Дэвис, совсем на ней не смотрится. Ещё и волосы распустила, ну, " настоящая балерина".А Смолкину идёт костюм принца.
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Даже уже не смешно! Зачем столько ненужной информации про грузинскую пару? Ну, катаются и катаются, победили и победили - грузинский флаг им в руки! Неужели больше совсем писать не о чем?
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Ответ Lana Kazakova
Меня флэшбэкнуло к произвольному танцу Кацалапова и Ильиных на Олимпиаде 2014 года. Пойду пересмотрю его.
А я как раз вчера пересматривала их олимпийский ПТ ...
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Ответ Настя Розова
Почему Диана выглядит так, будто залезла в гардероб Елены Ильиных, украла ее платье к ПП 2014 года, поработала ножницами и надела?
Скорее всего посмотрела на платье Лены и выпросила похожее.Только к платью фигуру как у Лены в комплекте не прислали
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Ответ gift...!
Мдя... На этом фоне Ильиных просто лебедушкой ненаглядной теперь воспринимается... А тут сплршной Андерсен...
Лена и без этого фона очень хороша.А на этом фоне восхитительна
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Ответ Whiskey cat
Пачка в паре не мешает?
Смотря какая, Ильиных же каталась.
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Почему Диана выглядит так, будто залезла в гардероб Елены Ильиных, украла ее платье к ПП 2014 года, поработала ножницами и надела?
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Колготки портят весь вид 🙈
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Ответ bolelschiza
ладно вам, у Дианы хорошая фигура
Короткие ноги, короткая шея, большая голова.
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Жесть какая... Как можно было такую безвкусицу сделать и одобрить ??. Я правда не понимаю.
Э.Тутберидзе девушек в своей группе всегда хорошо одевает, красиво. А тут.. Смолкину ещё эти буфы пришпандорили зачем то.
Это всё пошло, извините. Как и нелепая, грубая до невозможности поддержка в их коротком танце вчера, где Глеб на Диане "едет". Что то не так с их штабом.. и не только.
А оценки завышены. Неприятно это всё.
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+6
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Ответ NataliaB.3003
Жесть какая... Как можно было такую безвкусицу сделать и одобрить ??. Я правда не понимаю. Э.Тутберидзе девушек в своей группе всегда хорошо одевает, красиво. А тут.. Смолкину ещё эти буфы пришпандорили зачем то. Это всё пошло, извините. Как и нелепая, грубая до невозможности поддержка в их коротком танце вчера, где Глеб на Диане "едет". Что то не так с их штабом.. и не только. А оценки завышены. Неприятно это всё.
Что-то давно не было в женской группе ТШТ интересных костюмов - либо замученный градиент, или достаточно примитивные платья, безвскусные к тому же. Примерно все японки и американки одеты лучше, у них почти у всех индивидуальный пошив и очень много элегантных костюмов было. Даже взять костюмы Бреди Теннелл в прошлом году, или Каори. Все очень интересно. Я думаю, эти костюмы тоже с конвейера Рябенко сошли.
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А почему костюм Губановой не постили, когда она ЧЕ выиграла?
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Ответ Лиля Симонова
К окулисту бы не мешало сходить, явная коррекция зрения нужна.
Зрение 100%, и справка есть.
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