Сергей Воронов работает старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию

Теги Сергей Воронов пары мужское катание женское катание сборная Беларуси ТАСС Фигурное катание

Сергей Воронов стал старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию.

«В Беларуси я с 2022 года. Когда я приехал, пообщался с главным тренером сборной Олегом Кимовичем Васильевым, было принято решение, что я попробую свои силы, осмотрюсь.

Сейчас я уже работаю со сборной в должности старшего тренера. Тренирую и одиночников, и пары – опыт такой работы у меня уже есть, мне посчастливилось поработать с одной из немногих сильнейших пар в мире – с вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине Тарасовой и Морозовым.

Сложности есть, но никто не стоит на месте, все тренируются, прогрессируют. Не хотелось бы отдельно кого-то из наших спортсменов особо выделять. Как часто говорит Алексей Николаевич Мишин, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.

Уверен, что фигуристы рано или поздно сами заявят о себе своими результатами. Надеемся в предстоящем сезоне поучаствовать в российской серии Гран-при – это была бы отличная практика для наших спортсменов, мы все прекрасно знаем уровень российского фигурного катания.

Да, заместить чемпионаты мира и Европы сложно, но ребята смотрят вперед, работают на перспективу», – сказал Воронов. 

В 2021 году Воронов возглавил сборную Казахстана. 

«Это был для меня бесценный опыт, но на будущее дал себе обещание работать только с профессионалами. Там тренируются хорошие ребята, и я искренне всем им желаю удачи», – отметил Воронов. 

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15 комментариев

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Zbra
Ответ Katerina Sunny
Он же работал в Казахстане. Видимо, там совсем всё плачевно. Да и у белорусов сейчас только внутренние соревнования.
В Казахстане был какой-то конфликт в федерации, связанный с мамой Дениса Тена. В результате ее оттуда поперли, как я понимаю, и российских тренеров тоже. Но подробности я не знаю.
+13
0
+13
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Kareglazaya
Ответ Katerina Sunny
Он же работал в Казахстане. Видимо, там совсем всё плачевно. Да и у белорусов сейчас только внутренние соревнования.
В Казахстане какие-то конфликты были в Федерации. Я так поняла, местные были не в восторге от появления человека из другой страны. Ну а сейчас, когда российский спорт под санкциями, ситуация наверняка еще больше обострилась.
+11
0
+11
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Аленка_76
Удачи Сергею!
+9
0
+9
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Katerina Sunny
Он же работал в Казахстане. Видимо, там совсем всё плачевно. Да и у белорусов сейчас только внутренние соревнования.
+8
0
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Лека-Лека
Сергей Воронов мне всегда нравился.
Удачи ему в работе.
+6
0
+6
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Katerina Sunny
Ответ Kareglazaya
В Казахстане какие-то конфликты были в Федерации. Я так поняла, местные были не в восторге от появления человека из другой страны. Ну а сейчас, когда российский спорт под санкциями, ситуация наверняка еще больше обострилась.
Да понятно, что был конфликт, раз говорит про работу только с профессионалами.
+4
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Е...С
Удачи и побольше чемпионов воспитать!
+4
-1
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Светлана Менова
Ответ Kareglazaya
В Казахстане какие-то конфликты были в Федерации. Я так поняла, местные были не в восторге от появления человека из другой страны. Ну а сейчас, когда российский спорт под санкциями, ситуация наверняка еще больше обострилась.
Претензии были к тому, что его в Казахстане сразу главным тренером сборной назначили, хотя у него опыта было без году неделя. Типа это был блат мамы Дениса, с которым Серёжа дружил.
+3
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private dancer
Рада за Сергея ! Жду его с учениками на наших соревнованиях !
+3
-1
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Лека-Лека
Ответ Zbra
В Казахстане был какой-то конфликт в федерации, связанный с мамой Дениса Тена. В результате ее оттуда поперли, как я понимаю, и российских тренеров тоже. Но подробности я не знаю.
Интересно.
+1
0
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Zbra
Ответ Лека-Лека
Интересно.
Вот нашла: https://www.sports.kz/news/skandal-v-kazahstanskom-figurnom-katanii-mat-denisa-tena-otvetila-na-trebovaniya-ob-ee-otstavke
+1
0
+1
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Лека-Лека
Ответ Zbra
Вот нашла: https://www.sports.kz/news/skandal-v-kazahstanskom-figurnom-katanii-mat-denisa-tena-otvetila-na-trebovaniya-ob-ee-otstavke
Спасибо.
Типичная ненависть к русским.
Ну и пусть казахи варятся в своем котле.
Воронов от этого ничего не потерял, а казахи многое.
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AllaS
Сергей отличный фигурист и особо артистичен, его последние проги в сотрудничестве с Денисом Теном особо впечатляли . Как хореографа -постановщика проги было бы интересно посмотреть . Успехов Сергею в тренерской работе . Казахстан , Беларусь это хорошо , но ФФКР видимо не озаботилась трудоустройством Воронова , а у него большой опыт в ФК.
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