Сергей Воронов работает старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию

Сергей Воронов стал старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию.

«В Беларуси я с 2022 года. Когда я приехал, пообщался с главным тренером сборной Олегом Кимовичем Васильевым, было принято решение, что я попробую свои силы, осмотрюсь.

Сейчас я уже работаю со сборной в должности старшего тренера. Тренирую и одиночников, и пары – опыт такой работы у меня уже есть, мне посчастливилось поработать с одной из немногих сильнейших пар в мире – с вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине Тарасовой и Морозовым.

Сложности есть, но никто не стоит на месте, все тренируются, прогрессируют. Не хотелось бы отдельно кого-то из наших спортсменов особо выделять. Как часто говорит Алексей Николаевич Мишин, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.

Уверен, что фигуристы рано или поздно сами заявят о себе своими результатами. Надеемся в предстоящем сезоне поучаствовать в российской серии Гран-при – это была бы отличная практика для наших спортсменов, мы все прекрасно знаем уровень российского фигурного катания.

Да, заместить чемпионаты мира и Европы сложно, но ребята смотрят вперед, работают на перспективу», – сказал Воронов.

В 2021 году Воронов возглавил сборную Казахстана.

«Это был для меня бесценный опыт, но на будущее дал себе обещание работать только с профессионалами. Там тренируются хорошие ребята, и я искренне всем им желаю удачи», – отметил Воронов.