Навка поздравила Жулина с днем рождения: «Хочу пожелать олимпийского здоровья, талантливых учеников, личного и семейного счастья, а также бесконечного вдохновения!»

Татьяна Навка поздравила Александра Жулина с днем рождения.

Сегодня двукратному призеру Олимпиад в танцах на льду и заслуженному тренеру России исполняется 60 лет.

Навка и Роман Костомаров под руководством Жулина победили на Играх-2006 в Турине.

«Сегодня празднует свой юбилей . ✨

Чемпион России, чемпион Европы и мира, бронзовый и серебряный чемпион Олимпийских игр, прославленный тренер будущих и уже состоявшихся олимпийских чемпионов и призеров мировых соревнований.

Невероятно талантливый человек, с тонким виденьем и точным попаданием фигуристов в образы. Тренер, который умеет слышать и слушать своих подопечных, таким образом добиваясь наивысших результатов. 👆🏻🥇

Очень чуткий и добрый папа, который просто обожает своих детей, умеет находить с ними общий язык, а когда надо – наставлять и поддерживать. 🙏🏻

Уверена, что еще много добрых и теплых слов, Саша, ты сегодня прочитаешь и услышишь в свой адрес. 💯

Я же хочу пожелать олимпийского здоровья, талантливых учеников, личного и семейного счастья, а также бесконечного ВДОХНОВЕНИЯ! И чтобы в твоей жизни 6.0 было всегда в твою пользу!

Спасибо тебе за все», – написала .

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