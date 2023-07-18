Траньков о том, что Тарасова и Морозов возобновили тренировки: «Пока не занимаюсь с ними. По программам – всему свое время»
Максим Траньков высказался о предстоящей работе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.
Сегодня Тарасова сообщила, что они с Морозовым возобновили тренировки.
– Пока не занимаюсь с ними. Ребята раскатываются. По программам – всему свое время. Сейчас нужно начать тренироваться, а дальше видно будет.
– Физические кондиции в норме или нужно наверстывать?
– Конечно, нужно, пропустили много, сейчас предстоит большой объем работы, – сказал Траньков.
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