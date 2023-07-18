Траньков о том, что Тарасова и Морозов возобновили тренировки: «Пока не занимаюсь с ними. По программам – всему свое время»

Теги Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Максим Траньков высказался о предстоящей работе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

Сегодня Тарасова сообщила, что они с Морозовым возобновили тренировки.

– Пока не занимаюсь с ними. Ребята раскатываются. По программам – всему свое время. Сейчас нужно начать тренироваться, а дальше видно будет.

– Физические кондиции в норме или нужно наверстывать?

– Конечно, нужно, пропустили много, сейчас предстоит большой объем работы, – сказал Траньков.

Евгения Тарасова: «Мы возобновили тренировки. В ближайших планах – выступление в шоу Авербуха»

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2 комментария

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22somebody22
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Так они же для шоу тренируются...
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Katerina Sunny
Тарасова и Авербух уже сказали, что они у него в шоу.
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