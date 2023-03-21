Траньков о номере Тарасовой и Морозова: «Это парное катание, которое нравится наблюдать. Много сложных элементов, красивые костюмы, хорошая хореография»

Теги Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Максим Траньков высоко оценил номер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур. 

– В подготовке номера Тарасовой и Морозова вы тоже принимали участие?

– Нет, к сожалению, не принимал. Или к счастью, не знаю, ха-ха. Я был занят своим номером.

Мне нужно было самому вернуться на лед в кратчайшие сроки. Я работал еще на финале Гран‑при России, комментировал. Поэтому оставалась буквально неделя до турнира.

Просто не было времени, чтобы как‑то ставить еще номер Вове и Жене. Все легло на плечи Этери Георгиевны Тутберидзе и Даниила Марковича Глейхенгауза. Ну и конечно, Алексей Тихонов много помогал в этом сезоне.

– Вам понравился номер?

– Это то парное катание, которое мне нравится наблюдать. Я не нахожусь в жюри, чтобы оценивать номера и постановки.

Но с точки зрения катания это было мощно, было много сложных элементов, красивые костюмы, хорошая хореография. Думаю, этот номер может стать украшением любого чемпионского тура, – сказал Траньков.

Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур. Видео

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10 комментариев

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Den3Lo
На данном турнире учитель превзошел учеников, хоть и Рыжики мне тоже понравились.
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Lapo Elkann
Из Тутберидзевских постановок , Шаманка " и " Шахматы " и программа Траньковых ( если это ставили в хрустальном ) , шикарные . Программа Сони тоже хорошая программа . ВСе выше перечисленные спортсмены показали высокий уровень , но Траньков - Волосажар и Валиева были самыми харизматичными. Программы поставили Ане и Алине отличные. Подобрали тему и образы гениально. Хотя исполнение не было такого уровня, выглядели блекло, но скрыли все недостатки удачно спецеффектами ,экраном , музыкой и т. д.

Жюри недооценили Тарасову и Морозова И конечно же Транькова - Волосажар.
Хочется " шахматы еще раз посмотреть на шоу Тутберидзе , ( так как пересматривать не люблю ) вживую интереснее.
Траньковых тоже интересно в шоу туре увидеть, но Максим настроен антагонистически . Может передумает.
+6
-3
+3
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Molly
Очень красиво катается пара и делает великолепные элементы. Но стиль программ ТШТ им не подходит, они не под нудли. Очень скучаю по программам Зуевой для них. Она очень хорошо раскрывала их мощное скоростное напористое катание.
+5
-1
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Tatiana Klm
Все ждали шоу, жюри далеко от фк - отсюда и оценки. Много катания, мало игры. Зато любителям фк он очень понравился, надеюсь, мы его еще нетрущ увидим!
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olvl
Нам номер понравился. И катаются Рыжики прекрасно. Оценок не поняли.
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N-fox
Замечательный номер. Красиво, сложно, завораживает! Оценки жюри не поняла вообще.
+8
0
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Vasily Ivanov
Траньков должен вернуть в министерство спорта неправедно полученное звание ЗТР .
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elena-
можно было не повторятся и поставить что то покреативнее.
+3
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Lilia Sadykova
а вот мне этот номер не зашел. Костюмы красивые, поддержки эффектные, но сам номер нудный.
+7
-6
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Anna Stefan
По-моему, лучший парный номер. Сами Траньковы тоже понравились)))
+12
-3
+9
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