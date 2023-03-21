Траньков о номере Тарасовой и Морозова: «Это парное катание, которое нравится наблюдать. Много сложных элементов, красивые костюмы, хорошая хореография»

высоко оценил номер и .

Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур.

– В подготовке номера Тарасовой и Морозова вы тоже принимали участие?

– Нет, к сожалению, не принимал. Или к счастью, не знаю, ха-ха. Я был занят своим номером.

Мне нужно было самому вернуться на лед в кратчайшие сроки. Я работал еще на финале Гран‑при России, комментировал. Поэтому оставалась буквально неделя до турнира.

Просто не было времени, чтобы как‑то ставить еще номер Вове и Жене. Все легло на плечи Этери Георгиевны Тутберидзе и Даниила Марковича Глейхенгауза. Ну и конечно, Алексей Тихонов много помогал в этом сезоне.

– Вам понравился номер?

– Это то парное катание, которое мне нравится наблюдать. Я не нахожусь в жюри, чтобы оценивать номера и постановки.

Но с точки зрения катания это было мощно, было много сложных элементов, красивые костюмы, хорошая хореография. Думаю, этот номер может стать украшением любого чемпионского тура, – сказал Траньков.

Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур. Видео