Траньков о номере Тарасовой и Морозова: «Это парное катание, которое нравится наблюдать. Много сложных элементов, красивые костюмы, хорошая хореография»
Максим Траньков высоко оценил номер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур.
– В подготовке номера Тарасовой и Морозова вы тоже принимали участие?
– Нет, к сожалению, не принимал. Или к счастью, не знаю, ха-ха. Я был занят своим номером.
Мне нужно было самому вернуться на лед в кратчайшие сроки. Я работал еще на финале Гран‑при России, комментировал. Поэтому оставалась буквально неделя до турнира.
Просто не было времени, чтобы как‑то ставить еще номер Вове и Жене. Все легло на плечи Этери Георгиевны Тутберидзе и Даниила Марковича Глейхенгауза. Ну и конечно, Алексей Тихонов много помогал в этом сезоне.
– Вам понравился номер?
– Это то парное катание, которое мне нравится наблюдать. Я не нахожусь в жюри, чтобы оценивать номера и постановки.
Но с точки зрения катания это было мощно, было много сложных элементов, красивые костюмы, хорошая хореография. Думаю, этот номер может стать украшением любого чемпионского тура, – сказал Траньков.
Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур. Видео
Жюри недооценили Тарасову и Морозова И конечно же Транькова - Волосажар.
Хочется " шахматы еще раз посмотреть на шоу Тутберидзе , ( так как пересматривать не люблю ) вживую интереснее.
Траньковых тоже интересно в шоу туре увидеть, но Максим настроен антагонистически . Может передумает.