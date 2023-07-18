Валиева поддержала девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту: «С Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и ее нельзя обойти стороной»

Камила Валиева поддержала девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту.

Ночью 17 июля при взрыве на Крымском мосту пострадала 14-летняя Ангелина Кулик. Сейчас она находится в больнице в Краснодаре. Родители девочки погибли.

«Вчера с Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для нее большой семьей. 🙏

Давайте все-все выложим такие же фото у себя на страничках с хештегом #АнгелинаМысТобой ✨», – написала .