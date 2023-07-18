Валиева поддержала девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту: «С Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и ее нельзя обойти стороной»

Теги сборная России происшествия фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поддержала девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту.

Ночью 17 июля при взрыве на Крымском мосту пострадала 14-летняя Ангелина Кулик. Сейчас она находится в больнице в Краснодаре. Родители девочки погибли.

«Вчера с Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для нее большой семьей. 🙏

Давайте все-все выложим такие же фото у себя на страничках с хештегом #АнгелинаМысТобой ✨», – написала Валиева.

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44 комментария

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Аморалинни
Девочке от этого поста станет лучше, 100%
+26
-11
+15
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Katt Lady
Может блогерам запустить акцию и скинуться деньгами девочке. Как ей помогут хэштэги. Трагедию уже не исправить, но с деньгами будет хоть еда и одежда, психолог хороший.
+8
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+8
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Ира Полубоярова
За поддержку уважение, за неискренность огромный минус. Очевидно, что пост проплачен, как и другим блогерам.
+11
-3
+8
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Адриана
Трагедия случилась не вчера, а 1,5 года назад и поддержать нужно всех детей ( а их больше 500), и к сожалению "хещтегом" здесь не поможешь.
+11
-4
+7
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Ира Полубоярова
Ответ Ира Полубоярова
За поддержку уважение, за неискренность огромный минус. Очевидно, что пост проплачен, как и другим блогерам.
А еще тошно от того факта, что у ребенка огромное горе, а некоторые хайпятся на этом/зарабатывают бабло.
+9
-3
+6
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kate_ko
прекрасно, только не совсем понятно, как это поможет Ангелине. а так - конечно, здоровья девочке, огромная трагедия(
+12
-6
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Адриана
Ответ ВЛАДИМИР КОРФ
Камила конечно выложила добрый пост. В любом случае поддержка лишней не будет. Но вот просто интересно - знает ли она, что из-за так называемой СВО в Украине погибли более 500 детей, более тысячи были ранены, свыше 400 пропали без вести, ну а количество детей сирот уже измеряется 5-ти значными числами? Думаю вряд ли...
Думаю не знает, потому что не хочет знать, таких очень много, и им так удобно.....А пост да, добрый.
+8
-2
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ВЛАДИМИР КОРФ
Камила конечно выложила добрый пост. В любом случае поддержка лишней не будет. Но вот просто интересно - знает ли она, что из-за так называемой СВО в Украине погибли более 500 детей, более тысячи были ранены, свыше 400 пропали без вести, ну а количество детей сирот уже измеряется 5-ти значными числами? Думаю вряд ли...
+14
-8
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Nata Nata
Насколько я в курсе, эта акция блогеров России, а не идея Камилы. Муж сестры мамы девочки просил помочь с психологом, надо Ангелине как-то жить дальше без родителей. Не надо ее вот так жалеть, ей будет только больнее, не такая ей поддержка нужна.
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Nastyok
А вот и будущий депутат.
+11
-5
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russalka
Ужас какой-то. Но ведь опасно в Крым ехать, зачем едут?
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Whiskey cat
Мама сказала пост написать?!
+8
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Аморалинни
Девочке от этого поста станет лучше, 100%
на 146%
+9
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несахар
да, ужасная авария произошла на крымском мосту.
двигатель автомобиля huyndai i35 (модель старая, но пять звезд в рейтинге безопасности) был вмят в салон, её родители погибли на месте, у них не было шансов, саму девочку выбросило на лобовое стекло, которое она собой пробила.
девочка не была пристёгнута. люди, всегда пристёгивайтесь, в любое время, даже сзади на пассажирском сиденье.
+4
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Versa
А где футбольные фанаты с воплями "об отработке перед властью" и тд / статья на главной с осуждениями? Надо понимать как обычно - другое?)

А вообще от фото девочке лучше не станет, если бы Камилла хотела действительно помочь, то она могла бы помочь материально, приехать лично и тд.
+10
-7
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Andrew Chepaylo
Ответ Nata Nata
Сколько детей на Донбассе погибло с 2014 года до начала СВО, сколько из них стали калеками и сиротами? ВС РФ целью имеют только военные объекты на Украине, скажите, что там делают дети?
Не смотрите телевизор, а поговорите с кем нибудь из родных с Украины.. военные объекты ага...🤦
+4
-1
+3
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Pentrak
И чем девочке это поможет?
+4
-1
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Noche
Кому-то явно дали задание сверху.
+4
-2
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Nata Nata
Ответ ВЛАДИМИР КОРФ
Камила конечно выложила добрый пост. В любом случае поддержка лишней не будет. Но вот просто интересно - знает ли она, что из-за так называемой СВО в Украине погибли более 500 детей, более тысячи были ранены, свыше 400 пропали без вести, ну а количество детей сирот уже измеряется 5-ти значными числами? Думаю вряд ли...
Сколько детей на Донбассе погибло с 2014 года до начала СВО, сколько из них стали калеками и сиротами? ВС РФ целью имеют только военные объекты на Украине, скажите, что там делают дети?
+12
-10
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Флер де Лис
Сердце кровью обливается, когда думаешь об Ангелине. Дай Бог сил! Не знаю, насколько уместна эта акция, но главное, что от чистого сердца.
+5
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Мира2024
Мурманчанин37
Просто редакция Спортса в курсе, что трафика не будет: подавляющее большинство фанатов Камилы - адекватные люди, которые не отложат готовку борща, чтобы с криками "Камилочка - луцшая" устраивать зарубы с футбольными фанатами
_____________________________________________

Все гораздо проще, науськивать футболеров на этом сайте можно только на Алину, остальные в безопасной зоне.

-----------------------------------------------
Да, кстати, Мурманчанин, как там в вашей "зоне", не тесно вам там?
+3
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несахар
что я тут должен написать про камилу?
вроде бы как она молодец, да? сострадание это хорошо.
но всё равно от ее поста впечатление неоднозначное.
на украине таких вот пострадавших ангелин, потерявших своих родителей, просто уйма. уйма таких трагичных историй, но о них кто то вспоминает? нет, наоборот, призывают еще раз ударить по городам украины.
и после таких ракетных ударов появляются новые ангелины, потерявших родителей.
я не говорю, что ангелине не нужна поддержка, но весь этот ужас гораздо масштабнее, и говорить об одних и умалчивать о других несправедливо и неправильно.
+6
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Milorada K
Ответ Адриана
Трагедия случилась не вчера, а 1,5 года назад и поддержать нужно всех детей ( а их больше 500), и к сожалению "хещтегом" здесь не поможешь.
А почему полтора, а не 9 лет назад? или те дети - не дети? Тех не посчитали?
+1
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Lapo Elkann
Мне и многим здесь не 17 лет , . Но Валиева из того поколения , которая поздравляет с праздниками, и в горе поддерживает вот так.
Ужасная трагедия , поддержала как может, главное не прошла мимо. Здоровья девочке.
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несахар
Ответ Мурманчанин37
"Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете" Твардовский. Ками - молодец, но в комментах ей сейчас прилетит
а в чем камила молодец?
ангелине это не поможет, ей сейчас точно не до флешмоба #АнгелинаМысТобой.
она сейчас в шоковом состоянии, она даже не смогла вспомнить, как зовут ее маму, ей надо будет проходить длительную реабилитацию с психологами.
и ей не сообщили, что её родители мертвы, ей сказали, что их увезли в другой машине.
вы думаете после всего пережитого ей до флешмобов в ее поддержку?
на первый взгляд у этой идеи хороший предлог, но цинизмом попахивает.
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