Валиева поддержала девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту: «С Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и ее нельзя обойти стороной»
Камила Валиева поддержала девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту.
Ночью 17 июля при взрыве на Крымском мосту пострадала 14-летняя Ангелина Кулик. Сейчас она находится в больнице в Краснодаре. Родители девочки погибли.
«Вчера с Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для нее большой семьей. 🙏
Давайте все-все выложим такие же фото у себя на страничках с хештегом #АнгелинаМысТобой ✨», – написала Валиева.
двигатель автомобиля huyndai i35 (модель старая, но пять звезд в рейтинге безопасности) был вмят в салон, её родители погибли на месте, у них не было шансов, саму девочку выбросило на лобовое стекло, которое она собой пробила.
девочка не была пристёгнута. люди, всегда пристёгивайтесь, в любое время, даже сзади на пассажирском сиденье.
А вообще от фото девочке лучше не станет, если бы Камилла хотела действительно помочь, то она могла бы помочь материально, приехать лично и тд.
Просто редакция Спортса в курсе, что трафика не будет: подавляющее большинство фанатов Камилы - адекватные люди, которые не отложат готовку борща, чтобы с криками "Камилочка - луцшая" устраивать зарубы с футбольными фанатами
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Все гораздо проще, науськивать футболеров на этом сайте можно только на Алину, остальные в безопасной зоне.
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Да, кстати, Мурманчанин, как там в вашей "зоне", не тесно вам там?
вроде бы как она молодец, да? сострадание это хорошо.
но всё равно от ее поста впечатление неоднозначное.
на украине таких вот пострадавших ангелин, потерявших своих родителей, просто уйма. уйма таких трагичных историй, но о них кто то вспоминает? нет, наоборот, призывают еще раз ударить по городам украины.
и после таких ракетных ударов появляются новые ангелины, потерявших родителей.
я не говорю, что ангелине не нужна поддержка, но весь этот ужас гораздо масштабнее, и говорить об одних и умалчивать о других несправедливо и неправильно.
Ужасная трагедия , поддержала как может, главное не прошла мимо. Здоровья девочке.
ангелине это не поможет, ей сейчас точно не до флешмоба #АнгелинаМысТобой.
она сейчас в шоковом состоянии, она даже не смогла вспомнить, как зовут ее маму, ей надо будет проходить длительную реабилитацию с психологами.
и ей не сообщили, что её родители мертвы, ей сказали, что их увезли в другой машине.
вы думаете после всего пережитого ей до флешмобов в ее поддержку?
на первый взгляд у этой идеи хороший предлог, но цинизмом попахивает.