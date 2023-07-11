Максим Ковтун: «Возможно, Коляда захочет вернуться к соревнованиям, когда будут международные турниры. Это по‑прежнему один из лучших наших одиночников»

Теги сборная России мужское катание Максим Ковтун Михаил Коляда Фигурное катание

Максим Ковтун высказался о решении Михаила Коляды приостановить карьеру.

– Продолжит ли Коляда карьеру? Я тут знать наверняка не могу. Но все‑таки он опытный, взрослый спортсмен, и понятно, что накопились какие‑то болячки.

Как минимум сейчас можно заняться здоровьем, залечить все это, и когда наступит более светлое время для фигурного катания, когда снова будут какие‑то международные турниры, вполне возможно, что Миша захочет вернуться к соревнованиям.

Я его желание абсолютно понимаю. Это достаточно грамотное решение (приостановить карьеру).

– То есть и в дальнейшем у него хорошие перспективы в фигурном катании?

– Это по‑прежнему один из самых лучших наших одиночников. Это бесспорно, – сказал трехкратный призер чемпионатов Европы. 

Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий

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1 комментарий

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Залина Малина
Мило
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