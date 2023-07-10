Ягудин – Коляде: «Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны. А соревноваться? Смысла уже нет никакого»

Алексей Ягудин высказался о решении Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны, как мужик, как муж любимой жены, как собеседник.

А соревноваться? Смысла уже нет никакого.

Удачи тебе в любых твоих начинаниях. Если что, я рядом.

И навсегда запомню твою фразу: «Я просто слышу музыку». Спасибо за нее!

Короче, я просто люблю умных людей», – написал .