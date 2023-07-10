Ягудин – Коляде: «Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны. А соревноваться? Смысла уже нет никакого»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о решении Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны, как мужик, как муж любимой жены, как собеседник.

А соревноваться? Смысла уже нет никакого.

Удачи тебе в любых твоих начинаниях. Если что, я рядом.

И навсегда запомню твою фразу: «Я просто слышу музыку». Спасибо за нее!

Короче, я просто люблю умных людей», – написал Ягудин

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10 комментариев

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Ксюша Каблукова
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Всмысле нет смысла соревноваться?))
Уже 2 поколения фигуристов загубили такими вот советами))
+7
0
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Katerina Sunny
Главный переобувальщик по Коляде.
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Леди Брэкнелл
Чудак
+4
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Irina037
Миша,не слушай его,ты украшаешь любое соревнование,всегда ждёшь твой шедевр
+5
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Peter Varfolomeyev
В смысле? Это не Ягудин ли пару лет назад поливал помоями Коляду? Как они ловко переобуваются в воздухе.
+3
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Anna Stefan
Ягудина послушать, так соревноваться должны 3-4 человека (а лучше 2 - за 2-3 место тоже нет смысла бороться). А ведь помимо чемпионов есть и другие фигуристы, на которых просто интересно смотреть. Фк это не только спорт.
+2
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Sne$hinka
Вот так всегда, люди ляпнут что-то в моменте и не подумают, что другого человека это может сильно задеть. А всё из-за того, что хотели как лучше для себя, а не для человека. Чтобы побеждал, чтобы собирался, прыгал, а мы гордились. А после приостановки карьеры, когда фигурист больше не появится на соревнованиях, оказалось, что те, кто беспощадно высказывался о Коляде на всю страну, очень его ценят и любят. Эти люди виноваты в том грузе, который свалился на Коляду. Комментаторы, журналисты, эксперты, болельщики. И отчасти в том, что «результаты не соответствовали их ожиданиям».
А Мише просто не надо было никого слушать, и катался бы спокойно в своё удовольствие. Но сказать проще, чем сделать, массовое порицание страшная штука. Не представляю, как он всё это выдержал с его психикой. Поэтому никогда ни в каких случаях не стоит поддерживать ни одного бойкота, кэнселинга и массовой критики. Люди не знают, через что проходит другой человек.
+1
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Natalia Gladkia
Ответ Katerina Sunny
Главный переобувальщик по Коляде.
Да уж, а где он раньше был, что только сейчас прозрел!??
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застенчивый палач
Ответ Ксюша Каблукова
Всмысле нет смысла соревноваться?)) Уже 2 поколения фигуристов загубили такими вот советами))
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ застенчивый палач
Комментарий удален модератором
Вас это кого - Спартак и Зенит?)))
ЦСКА с Динамо она нравится))Понтовая девчонка))
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