Ягудин – Коляде: «Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны. А соревноваться? Смысла уже нет никакого»
Алексей Ягудин высказался о решении Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.
«Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны, как мужик, как муж любимой жены, как собеседник.
А соревноваться? Смысла уже нет никакого.
Удачи тебе в любых твоих начинаниях. Если что, я рядом.
И навсегда запомню твою фразу: «Я просто слышу музыку». Спасибо за нее!
Короче, я просто люблю умных людей», – написал Ягудин.
Уже 2 поколения фигуристов загубили такими вот советами))
А Мише просто не надо было никого слушать, и катался бы спокойно в своё удовольствие. Но сказать проще, чем сделать, массовое порицание страшная штука. Не представляю, как он всё это выдержал с его психикой. Поэтому никогда ни в каких случаях не стоит поддерживать ни одного бойкота, кэнселинга и массовой критики. Люди не знают, через что проходит другой человек.
ЦСКА с Динамо она нравится))Понтовая девчонка))