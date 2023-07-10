Тарасова о том, что Коляда приостановил карьеру: «Он написал, что принял решение. Я очень его люблю и принимаю такой шаг»
Татьяна Тарасова высказалась о приостановке карьеры Михаила Коляды.
Сегодня стало известно, что 28-летний фигурист возьмет паузу в спортивной карьере.
«Он написал нам: «Я принял решение». Не «принял решение подумать», а «принял решение».
Я очень его люблю и принимаю такой шаг. Он пишет свою жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру
неужели кто-то думает что в 30 он её возьмёт и возобновит.