Тарасова о том, что Коляда приостановил карьеру: «Он написал, что принял решение. Я очень его люблю и принимаю такой шаг»

Татьяна Тарасова высказалась о приостановке карьеры Михаила Коляды.

Сегодня стало известно, что 28-летний фигурист возьмет паузу в спортивной карьере.

«Он написал нам: «Я принял решение». Не «принял решение подумать», а «принял решение».

Я очень его люблю и принимаю такой шаг. Он пишет свою жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру