Тарасова о том, что Коляда приостановил карьеру: «Он написал, что принял решение. Я очень его люблю и принимаю такой шаг»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Михаил Коляда ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о приостановке карьеры Михаила Коляды.

Сегодня стало известно, что 28-летний фигурист возьмет паузу в спортивной карьере. 

«Он написал нам: «Я принял решение». Не «принял решение подумать», а «принял решение».

Я очень его люблю и принимаю такой шаг. Он пишет свою жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena S
Ну она-то больше всех «любила».
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Миша, видимо, думал весь прошлый сезон. Зачем тянуть кота за хвост?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Что он кокетничает то "приостановил"
неужели кто-то думает что в 30 он её возьмёт и возобновит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий