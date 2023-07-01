Алена Косторная: «Зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная обратилась к болельщикам с заявлением.

«Часто говорят люди мне: «Алена, когда же ты нормально себя начнешь вести?» А я вот думаю: зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?

Просто недавно комментарии читала, и прям пробесило. Ребята, если для вас мое поведение кажется неадекватным и скучным, значит, вы просто не в моей команде и нам с вами не по пути», – сказала Косторная. 

 

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52 комментария

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ретроградный меркурий
Алёна - живое воплощение Стрекозы из басни Крылова. Была в тройке супертопов, частью лучшего поколения в истории, лучшей фигуристкой сезона 19/20. Таланта - выше крыши, перспективы великолепные. Казалось бы, век фигуристки такой короткий, уйми ты свою авантюрную натуру на 3-4 сезона. А потом можешь барагозить и куролесить сколько душе угодно. Вместо этого Алёну несёт во все тяжкие и пока её конкурентки Аня и Саша занимают места на пьедестале ОИ и снимают все сливки популярности, все, что остаётся Алёне - давать скандальные интервью и обещать, что она попадёт на Олимпиаду хотя бы волонтёром. Ну ок, живёт весело, ничего не скажешь. Только толку от такой весёлой жизни?
+36
-4
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Artemon1302
Почему-то образ напомнил видео «Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?»))
+16
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Куница будет готовить всю еду, убираться во всем доме, ходить на работу 7 дней в неделю. Он не понимает, на что подписался.
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ЮИ
Гоша, думай...
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Додик Аксель
Басню И. А. Крылова " Стрекоза и Муравей " надо бы прочесть Алёне.
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мистер бин
Ответ Анастасия Платонова
Зачем? Что у них денег на домработницу не хватит что ли?
Когда халявные деньги закончатся, то не только на домработницу не будет хватать.
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Ольга Долгова
Куница еще не сбежал от нее? Если нет, то надо очень быстро это сделать, реально жаль парня...
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Додик Аксель
Ответ Анастасия Платонова
Отвечу вам словами сочинения ученика 4 класса, почитайте целиком, вам будет интересно увидеть и другую точку зрения ........ Мне кажется, что мораль басни должна быть такая: муравьи, конечно, полезные животные, но ведь кто-то должен порхать, просто так, для красоты, чтобы мир был разноцветный....
Там всё-таки другая мораль.
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N-fox
Ну ... В этом вся Алена.
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katanie-na-ldu
Ну вообще-то "нормально" и "неадекватно" - совершенно противоположные категории))). Ждут нормы, а видят неадекват). Наверное, потому и предлагают норму. Разве нет?)
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Пахра
Вообще не поняла Алёну, что такого неадекватного она сделала? И уж тем более она не скучная! Хватит, Алена, на всех реагировать, мало ли кто чего напишет! Тренируетесь отлично, многого уже достигли, пусть всё так и будет дальше.
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ezhik38
А ведя себя нормально...нельзя прожить жизнь круто и весело? )))
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Алеся Ткаченко
Ну ок.Зато будет,что в старости вспомнить
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Пахра
Ответ Agura
Я так понимаю, что с наполеоновскими планами покорения олимпийского пьедестала Алена распрощалась. Теперь на очереди очередное увлечение: жить весело и в свое удовольствие.
Почему же, сегодня выложили тройной выброс, так что тренируются.
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Никогда не думала ,что напишу такое ,но ...
Мы скучаем по тебе ,Аленка))
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Сергей Орлов
Ответ Artemon1302
Почему-то образ напомнил видео «Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?»))
Хаха, точно)
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juliamart
Не стоит так на всех реагировать ей. Спокойнее.
И жизнь можно прожить с удовольствием, не выкладывая всё в сеть. Уже пора бы понять,что у известности всегда есть другая сторона, так как невозможно нравиться всем. Люди всегда будут критиковать, и обращать внимание на всех - это седина раньше времени. Желаю Алёне добиться успехов в парном катании.
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Anita Levchenko
Ответ Анастасия Платонова
Отвечу вам словами сочинения ученика 4 класса, почитайте целиком, вам будет интересно увидеть и другую точку зрения ........ Мне кажется, что мораль басни должна быть такая: муравьи, конечно, полезные животные, но ведь кто-то должен порхать, просто так, для красоты, чтобы мир был разноцветный....
Мораль басни: муравьи должны пахать на стрекоз😉😎😅
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Ирина Ларина
Ответ ретроградный меркурий
Алёна - живое воплощение Стрекозы из басни Крылова. Была в тройке супертопов, частью лучшего поколения в истории, лучшей фигуристкой сезона 19/20. Таланта - выше крыши, перспективы великолепные. Казалось бы, век фигуристки такой короткий, уйми ты свою авантюрную натуру на 3-4 сезона. А потом можешь барагозить и куролесить сколько душе угодно. Вместо этого Алёну несёт во все тяжкие и пока её конкурентки Аня и Саша занимают места на пьедестале ОИ и снимают все сливки популярности, все, что остаётся Алёне - давать скандальные интервью и обещать, что она попадёт на Олимпиаду хотя бы волонтёром. Ну ок, живёт весело, ничего не скажешь. Только толку от такой весёлой жизни?
Вот зашла тоже самое поо басню написать. 1 в 1 ассоциация.
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Agura
Я так понимаю, что с наполеоновскими планами покорения олимпийского пьедестала Алена распрощалась. Теперь на очереди очередное увлечение: жить весело и в свое удовольствие.
+3
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katanie-na-ldu
Ответ Анастасия Платонова
Отвечу вам словами сочинения ученика 4 класса, почитайте целиком, вам будет интересно увидеть и другую точку зрения ........ Мне кажется, что мораль басни должна быть такая: муравьи, конечно, полезные животные, но ведь кто-то должен порхать, просто так, для красоты, чтобы мир был разноцветный....
Весьма поэтично) Но неточно в отношении морали, которую вкладывал в свое произведение Иван Андреевич)
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Пахра
Ответ Анастасия Платонова
Отвечу вам словами сочинения ученика 4 класса, почитайте целиком, вам будет интересно увидеть и другую точку зрения ........ Мне кажется, что мораль басни должна быть такая: муравьи, конечно, полезные животные, но ведь кто-то должен порхать, просто так, для красоты, чтобы мир был разноцветный....
Да, тоже это читала, дети могут мыслить очень неординарно, а самое главное - он прав! Но ведь надо же додуматься взглянуть на мир с другой стороны.
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Enchanter WIZZARD
Аленочка, но все таки не всегда нужно терять голову!
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Н.Ф.
Алена Косторная: «Зачем быть нормальной, если легче быть ненормальной?»
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Додик Аксель
Ответ Анастасия Платонова
Это с вашей точки зрения. Я вам другую предложила.
Ваша интерпретация морали этой басни Ивана Андреевича имеет право на существование, но до добра не доведёт. Жизнь намного интересней, чем порхать, веселиться и крутиться в своё удовольствие.
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