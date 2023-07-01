Алена Косторная: «Зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?»

Фигуристка Алена Косторная обратилась к болельщикам с заявлением.

«Часто говорят люди мне: « , когда же ты нормально себя начнешь вести?» А я вот думаю: зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?

Просто недавно комментарии читала, и прям пробесило. Ребята, если для вас мое поведение кажется неадекватным и скучным, значит, вы просто не в моей команде и нам с вами не по пути», – сказала Косторная.