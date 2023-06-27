Татьяна Мишина: «У Щербаковой сильный характер, поэтому для нее возможно вернуться в число сильнейших фигуристок»
Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему Анна Щербакова может вернуться в топ фигуристок .
Ранее появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 думает о выступлении в соревнованиях нового сезона.
«Всегда сильные соперники стимулируют к хорошей работе и развивают здоровую конкуренцию.
Тут можно пожелать Анне здоровья, чтобы все девочки вернулись в строй, тогда будет нормальная конкуренция, которая будет повышать уровень нашего российского фигурного катания. Чем выше конкуренция, тем выше уровень спортивного мастерства.
У Анны сильный характер, поэтому для нее возможно вернуться в число сильнейших фигуристок», – сказала Татьяна Мишина.
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