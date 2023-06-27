Татьяна Мишина: «У Щербаковой сильный характер, поэтому для нее возможно вернуться в число сильнейших фигуристок»

Теги сборная России женское катание Татьяна Мишина Анна Щербакова Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему Анна Щербакова может вернуться в топ фигуристок .

Ранее появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 думает о выступлении в соревнованиях нового сезона.

«Всегда сильные соперники стимулируют к хорошей работе и развивают здоровую конкуренцию.

Тут можно пожелать Анне здоровья, чтобы все девочки вернулись в строй, тогда будет нормальная конкуренция, которая будет повышать уровень нашего российского фигурного катания. Чем выше конкуренция, тем выше уровень спортивного мастерства.

У Анны сильный характер, поэтому для нее возможно вернуться в число сильнейших фигуристок», – сказала Татьяна Мишина.

1 комментарий

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Что за пиар компания? Оплатили статейку и обзвон. Хоть бы немного как то понатуральнее сделали.
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