Татьяна Мишина: «У Щербаковой сильный характер, поэтому для нее возможно вернуться в число сильнейших фигуристок»

Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему Анна Щербакова может вернуться в топ фигуристок .

Ранее появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 думает о выступлении в соревнованиях нового сезона.

«Всегда сильные соперники стимулируют к хорошей работе и развивают здоровую конкуренцию.

Тут можно пожелать Анне здоровья, чтобы все девочки вернулись в строй, тогда будет нормальная конкуренция, которая будет повышать уровень нашего российского фигурного катания. Чем выше конкуренция, тем выше уровень спортивного мастерства.

У Анны сильный характер, поэтому для нее возможно вернуться в число сильнейших фигуристок», – сказала Татьяна Мишина.