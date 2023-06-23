Глава USADA о командном турнире Пекина-2022: «Невозможно спасти то, что спортсмены получили бы, стоя на пьедестале почета на глазах у всего мира»

Глава USADA высказался о том, что фигуристы не получили медали командного турнира ОИ-2022.

Победу в командном турнире одержала сборная России. Церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении Камилы Валиевой.

Второе место заняла сборная США, третье – Японии. Спустя 15 месяцев медали по-прежнему не вручены, а по делу Валиевой все еще нет окончательного решения.

«На данном этапе невозможно спасти то, что спортсмены получили бы, стоя на пьедестале почета на глазах у всего мира», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Простая американская публика, которая помнит серебро Олимпиады, вероятно, будет шокирована, узнав, что фигуристы получили пустые коробки за одно из самых значимых достижений в спорте», – отметила глава Федерации фигурного катания США Трейси Марек.

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября