Глава USADA о командном турнире Пекина-2022: «Невозможно спасти то, что спортсмены получили бы, стоя на пьедестале почета на глазах у всего мира»
Глава USADA высказался о том, что фигуристы не получили медали командного турнира ОИ-2022.
Победу в командном турнире одержала сборная России. Церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении Камилы Валиевой.
Второе место заняла сборная США, третье – Японии. Спустя 15 месяцев медали по-прежнему не вручены, а по делу Валиевой все еще нет окончательного решения.
«На данном этапе невозможно спасти то, что спортсмены получили бы, стоя на пьедестале почета на глазах у всего мира», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
«Простая американская публика, которая помнит серебро Олимпиады, вероятно, будет шокирована, узнав, что фигуристы получили пустые коробки за одно из самых значимых достижений в спорте», – отметила глава Федерации фигурного катания США Трейси Марек.
Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября
Их сейчас волнует вопрос заполнения холодильника и полный бачок "газа" в машине. А любители и болельщики ФК прекрасно знают, кто победил.
Mне лично интересно будет увидеть, как сборная Штатов будет ликовать на награждении, если вдруг все-таки что нибудь "пойдет не так" и им вручат законно на льду завоеванное серебро (предвижу - "Камилы там не должно было быть", но она на ОИ сдала чистые пробы, т е выиграли мы).
- вращение Земли вокруг солнца
- 12 месяцев в году
- нытьё американских фигуристов по поводу отсутствия медалей командника... какие они жалкие...
это во-первых
во-вторых, при чём тут зарплата?!
Совершенно неуместное сравнение! Я бы просто ушёл из конторы, где не платят деньги!
им же серебра мало, наглые рожи вроде Джоу на полном серьёзе с пеной у рта про золото орут!
это был бы самый разумный вариант.
сами устроили свистопляску с разглашением инфы, которую нельзя было разглашать,
теперь сами ноют.
будете ждать, сколько надо будет! Никто ничего не может изменить!
Джоу, который чуть ли не золото требовал??
Вот пусть серебра и ждут, им же золото подавай!
Все ждут! Все три сборные!
Но я как-то не слышу возмущений от Синициной Кацалапова или Кондратюка...