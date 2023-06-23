Глава USADA о командном турнире Пекина-2022: «Невозможно спасти то, что спортсмены получили бы, стоя на пьедестале почета на глазах у всего мира»

Теги сборная России USADA сборная США Олимпиада-2022 Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Глава USADA высказался о том, что фигуристы не получили медали командного турнира ОИ-2022.

Победу в командном турнире одержала сборная России. Церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении Камилы Валиевой. 

Второе место заняла сборная США, третье – Японии. Спустя 15 месяцев медали по-прежнему не вручены, а по делу Валиевой все еще нет окончательного решения.

«На данном этапе невозможно спасти то, что спортсмены получили бы, стоя на пьедестале почета на глазах у всего мира», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. 

«Простая американская публика, которая помнит серебро Олимпиады, вероятно, будет шокирована, узнав, что фигуристы получили пустые коробки за одно из самых значимых достижений в спорте», – отметила глава Федерации фигурного катания США Трейси Марек. 

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября

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17 комментариев

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tull
Так не надо прятать пробы строго до награждения
+21
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Oleandra
Прям таки у всего мира.. даже говорят у вас в Америке ФК никому уже не нужно)
+15
-5
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Ритт
А не надо было сливать в СМИ о пробе защищенного лица. Вообще помалкивать надо было. Спокойно наградить всех. И разбираться с Ками полностью конфедициально. После всех разборок в открытую обьявить, если не в пользу Ками, что золото достается США. Сейчас бы и не знали ничего, если б все было по закону сделано, и девчонку не травили бы второй год.
+8
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Lennuci
"Простая американская публика" даже не знает, кто был первый, а кто второй в командном турнире ФК.
Их сейчас волнует вопрос заполнения холодильника и полный бачок "газа" в машине. А любители и болельщики ФК прекрасно знают, кто победил.

Mне лично интересно будет увидеть, как сборная Штатов будет ликовать на награждении, если вдруг все-таки что нибудь "пойдет не так" и им вручат законно на льду завоеванное серебро (предвижу - "Камилы там не должно было быть", но она на ОИ сдала чистые пробы, т е выиграли мы).
+9
-2
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Маргарита В Сафронова
Кому то ещӗ интересен этот командник! Мне нет. Ради подставы и скандала испоганили ОИ.
+9
-3
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garovatat
Простой американской публике глубоко плевать на это, особенно сейчас, когда страна практически на грани новой гражданской. И да, USADA не голосите, ибо не надо было организовывать эти подставы, тянуть с пробами и т.д. Но они не могли иначе, наши взяли бы командник с любой девушкой из пекинской тройки, видимо именно поэтому проба "задержалась". Им мало выло выключить Валиеву, им надо было гарантированно исключить нашу команду из борьбы, а именно устроить дисквал во время стартов. поганцы.
+6
-1
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andrej shabanov
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неизменным остаётся:
- вращение Земли вокруг солнца
- 12 месяцев в году
- нытьё американских фигуристов по поводу отсутствия медалей командника... какие они жалкие...
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andrej shabanov
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Ответ Anneta28
Я бы посмотрела на ваше нытье, если вам не давали бы полтора года что-то, что вы заработали честным трудом и что является вашим по праву. Зарплату, например. Уверена, что это было бы действительно жалкое зрелище.))
я не привык ныть
это во-первых
во-вторых, при чём тут зарплата?!
Совершенно неуместное сравнение! Я бы просто ушёл из конторы, где не платят деньги!

им же серебра мало, наглые рожи вроде Джоу на полном серьёзе с пеной у рта про золото орут!
+4
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<vella>
Ответ Ритт
А не надо было сливать в СМИ о пробе защищенного лица. Вообще помалкивать надо было. Спокойно наградить всех. И разбираться с Ками полностью конфедициально. После всех разборок в открытую обьявить, если не в пользу Ками, что золото достается США. Сейчас бы и не знали ничего, если б все было по закону сделано, и девчонку не травили бы второй год.
тоже так считаю.
это был бы самый разумный вариант.
сами устроили свистопляску с разглашением инфы, которую нельзя было разглашать,
теперь сами ноют.
+3
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Рав. Зильберман
Одно из значимых достижений это тухло занять второе место?
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Tatiana Klm
Наверное, не терпится наше золото получить - серебро бы спокойно ждали))
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andrej shabanov
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серебра вам хватит?
будете ждать, сколько надо будет! Никто ничего не может изменить!
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CVC
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он не глава, а главарь, капо, главный распространитель допинга
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Syndycate
Еще один нытик)
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Алина Бель
Ответ andrej shabanov
неизменным остаётся: - вращение Земли вокруг солнца - 12 месяцев в году - нытьё американских фигуристов по поводу отсутствия медалей командника... какие они жалкие...
вот не люблю Америку (не "моя страна") но на жалкого больше похоже как раз такие, вопящие от всего американского :) вы работайте над своими комплексами:)))) достоинство сохраняйте, а то чуть что - в истерику)))) а они заслуженное вообще-то требуют
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andrej shabanov
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Ответ Алина Бель
вот не люблю Америку (не "моя страна") но на жалкого больше похоже как раз такие, вопящие от всего американского :) вы работайте над своими комплексами:)))) достоинство сохраняйте, а то чуть что - в истерику)))) а они заслуженное вообще-то требуют
да ладно???
Джоу, который чуть ли не золото требовал??
Вот пусть серебра и ждут, им же золото подавай!

Все ждут! Все три сборные!
Но я как-то не слышу возмущений от Синициной Кацалапова или Кондратюка...
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