Гурген Варданян: «Уровень российского фигурного катания в прошлом сезоне даже возрос. Все члены сборной готовы выступать на международных турнирах»

Гурген Варданян считает, что уровень российского фигурного катания сейчас стал еще выше.

– Вы один из немногих представителей фигурного катания на Западе, кто однозначно высказался в поддержку российских коллег на фоне отстранения от международных стартов. Как сейчас относятся в Европе к российскому фигурному катанию?

– Очень многие высказывались против дисквалификации россиян. По крайней мере, я слышал слова поддержки от ряда тренеров и специалистов западных стран.

Конечно, кто-то одобряет запреты. Но я считаю, что спортсмены ко всему происходящему не имеют никакого отношения. Они трудятся и хотят доставить удовольствие любителям мирового фигурного катания.

Политические проблемы есть и были во все времена, но такого, чтобы спортсменов из какой-то страны не пускали на соревнования, я не припомню. Я считаю, спорт должен быть во благо мира, нести дружбу и добро. Спорт – это голубь мира!

– На международных турнирах сейчас работает много русских тренеров. Они выводят на лед своих учеников, выступающих за разные страны. Не строят ли им препятствий?

– На тренеров ограничения не распространяются. И действительно, на каждом международном соревновании можно встретить тренеров из России.

Все абсолютно нормально общаются между собой. За последний год я не видел какого-либо плохого отношения к таким тренерам со стороны иностранных коллег.

– Вы следите за российскими стартами? Кто впечатлил в минувшем сезоне?

– Я смотрел записи разных программ и могу однозначно сделать вывод: уровень российского фигурного катания даже возрос. Думаю, все члены сборной готовы выступать на международных турнирах.

Не буду выделять кого-то, потому что лидеров много. Лучше дождусь момента, когда они получат шанс проявить себя на мировом уровне, – сказал бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии.

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