Гурген Варданян: «Уровень российского фигурного катания в прошлом сезоне даже возрос. Все члены сборной готовы выступать на международных турнирах»

Теги сборная России Гурген Варданян Фигурное катание

Гурген Варданян считает, что уровень российского фигурного катания сейчас стал еще выше.

– Вы один из немногих представителей фигурного катания на Западе, кто однозначно высказался в поддержку российских коллег на фоне отстранения от международных стартов. Как сейчас относятся в Европе к российскому фигурному катанию?

– Очень многие высказывались против дисквалификации россиян. По крайней мере, я слышал слова поддержки от ряда тренеров и специалистов западных стран.

Конечно, кто-то одобряет запреты. Но я считаю, что спортсмены ко всему происходящему не имеют никакого отношения. Они трудятся и хотят доставить удовольствие любителям мирового фигурного катания.

Политические проблемы есть и были во все времена, но такого, чтобы спортсменов из какой-то страны не пускали на соревнования, я не припомню. Я считаю, спорт должен быть во благо мира, нести дружбу и добро. Спорт – это голубь мира!

– На международных турнирах сейчас работает много русских тренеров. Они выводят на лед своих учеников, выступающих за разные страны. Не строят ли им препятствий?

– На тренеров ограничения не распространяются. И действительно, на каждом международном соревновании можно встретить тренеров из России.

Все абсолютно нормально общаются между собой. За последний год я не видел какого-либо плохого отношения к таким тренерам со стороны иностранных коллег.

– Вы следите за российскими стартами? Кто впечатлил в минувшем сезоне?

– Я смотрел записи разных программ и могу однозначно сделать вывод: уровень российского фигурного катания даже возрос. Думаю, все члены сборной готовы выступать на международных турнирах.

Не буду выделять кого-то, потому что лидеров много. Лучше дождусь момента, когда они получат шанс проявить себя на мировом уровне, – сказал бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии. 

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8 комментариев

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Лия Романова
спортс, жду новость про букет😂
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olvl
Нам бы тоже хотелось дождаться. Отстранение незаконное и несправедливое. И непонятное - за что отстранили то? А ису вообще своих спортсменов не ценит, и, похоже, не любит.
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Евгений Румкин
Согласен с Гургеном. Прошлый сезон в России прошёл на очень хорошем уровне. Единственный минус некачественное судейство в танцах. Наше фигурное катание на очень достойном уровне.
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Алексей Токарев
Ответ I. Bryzgalov
Это вряд ли. Не возрос ни в одном виде. В парах и у мужчин остался примерно тот же уровень: у пар - высокий, у мужчин - стабильный. В женском уровень снизился из-за неучастия Щербаковой, потери формы Трусовой и Валиевой. Акатьева и Муравьёва выступили хорошо, но не так хорошо, как Щ, Т и В. А в танцах просто провал - до уровня закончивших выступления и пропустивших сезона не дотянул никто.
У мужчин вырос, раньше Марк всех на голову превосходил.
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