Денис Ходыкин о четверном прыжке: «Буду пробовать все элементы»

Теги сборная России пары Матч ТВ Денис Ходыкин Фигурное катание

Фигурист Денис Ходыкин заявил о готовности пробовать новые элементы.

Ходыкин выступает в парном катании. В апреле стало известно, что его дуэт с Дарьей Павлюченко распался. 

— Вы изучали четверной прыжок. Как сейчас обстоят дела с этим элементом?

— Был отдых, сейчас прихожу к хорошей физической форме, а дальше посмотрим. Буду пробовать все элементы. Я сейчас на сборе, — сказал Ходыкин. 

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10 комментариев

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Н.Ф.
Зачем это ему? Он в одиночное переходить собрался?
+5
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Katerina Sunny
С кем Денис собрался прыгать квад? Я скорее поверю, что сестру будет тренировать, чем что найдёт партнершу в ближайшее время.
+3
0
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22somebody22
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Чёт непонятно...Может,выброс все-таки имели ввиду?
+2
0
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AllaS
Жаль, что такой самобытный акробатический дуэт распался.
Денису отличную партнершу , а он -то всем известно партнёр отличный.
+3
-1
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Olga.t
Напустил тумана)
Есть новая партнёрша или в одиночку переходит?
+2
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Katerina Sunny
Ответ 22somebody22
Чёт непонятно...Может,выброс все-таки имели ввиду?
Выброс одному тренировать невозможно.
+2
0
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Галина Александрова
Денису -- хорошую партнёршу!!! Хочется видеть его на различных турнирах!!!
+2
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ТатьянаВл
Вот бы ему Косторную в партнёрши ...но это нереально. Там любовь....
+1
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andrej shabanov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
интересно, кто партнёрша...

Пепелеву бы ему...
такой талант...
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Katerina Sunny
Ответ ТатьянаВл
Вот бы ему Косторную в партнёрши ...но это нереально. Там любовь....
Алёнке после операции только акробатики с Денисом не хватало.
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