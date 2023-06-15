Денис Ходыкин о четверном прыжке: «Буду пробовать все элементы»
Фигурист Денис Ходыкин заявил о готовности пробовать новые элементы.
Ходыкин выступает в парном катании. В апреле стало известно, что его дуэт с Дарьей Павлюченко распался.
— Вы изучали четверной прыжок. Как сейчас обстоят дела с этим элементом?
— Был отдых, сейчас прихожу к хорошей физической форме, а дальше посмотрим. Буду пробовать все элементы. Я сейчас на сборе, — сказал Ходыкин.
Денису отличную партнершу , а он -то всем известно партнёр отличный.
Есть новая партнёрша или в одиночку переходит?
Пепелеву бы ему...
такой талант...