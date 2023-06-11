Алексей Ягудин: «Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта – ISU или Россия»

Теги Алексей Ягудин сборная России ISU Фигурное катание

Алексей Ягудин прокомментировал решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.

«Даже не сомневался, что они примут это решение. Сутками ранее они сообщили, что доходов нет, что нет новых контрактов, а сейчас продлевают отстранение.

Хотя логика понятна – ISU хочет показать, как «сложно» им было сохранить наше отстранение вопреки собственным интересам.

Да, мы хотим, чтобы нас вернули, но я хочу напомнить, что за прошедший год мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами, блестяще проводить соревнования.

Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Ни одна страна в этом отношении сравниться с нами не сможет. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта – ISU или Россия», – сказал Ягудин. 

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
И этот человек говорил, что ему плевать на титулы ЧР, что они ничего не стоят)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Ни одна страна в этом отношении сравниться с нами не сможет. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта – ISU или Россия», – сказал Ягудин.
__________________________

Если спорт зависит лишь от одной страны (как в финансовом, так и в человекоресурсном плане) то этот спорт не имеет права называться мировым. Пусть на территории РФ он будет являться спортивной дисциплиной, но на на территории других стран его нужно признать клоунадой.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
лп
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Так уже всё видно. Политизированный спорт долго не протянет. Спад идёт вовсю.
Нам нужно отстраниться, чтобы они не утянули нас за собой на дно.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Вытягивайте. Тогда почему так переживаете, что не допускают, раз там не тянут?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Я только на наших мальчиков еще пока готова смотреть. Интересоваться) Девочки голенастные в перчаточках хоть пусть семерные крутят, даром не интересны, танцы в ауте, парное, если честно, я со времен Родниной практически не смотрю. Так я любила Белоусову и Протопопова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nadenki
Ответ kovfun-barrios
Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Ни одна страна в этом отношении сравниться с нами не сможет. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта – ISU или Россия», – сказал Ягудин. __________________________ Если спорт зависит лишь от одной страны (как в финансовом, так и в человекоресурсном плане) то этот спорт не имеет права называться мировым. Пусть на территории РФ он будет являться спортивной дисциплиной, но на на территории других стран его нужно признать клоунадой.
Да, конечно, скейтбол пропехнутый в спорт отдельно взятой страной, в том числе и на О.И,куда больше к спорту относится. И прыгание на лошадях тоже)) Не Россия Ф.К к спортивным дисциплинам отнесла, не ей и оставлять. Куда больше клоунада от мужиков с отрезанным достоинством, плавающих вместе с женщинами и толкающих штангу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий