Алексей Ягудин: «Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта – ISU или Россия»
Алексей Ягудин прокомментировал решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.
«Даже не сомневался, что они примут это решение. Сутками ранее они сообщили, что доходов нет, что нет новых контрактов, а сейчас продлевают отстранение.
Хотя логика понятна – ISU хочет показать, как «сложно» им было сохранить наше отстранение вопреки собственным интересам.
Да, мы хотим, чтобы нас вернули, но я хочу напомнить, что за прошедший год мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами, блестяще проводить соревнования.
Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Ни одна страна в этом отношении сравниться с нами не сможет. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта – ISU или Россия», – сказал Ягудин.
ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»
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Если спорт зависит лишь от одной страны (как в финансовом, так и в человекоресурсном плане) то этот спорт не имеет права называться мировым. Пусть на территории РФ он будет являться спортивной дисциплиной, но на на территории других стран его нужно признать клоунадой.
Нам нужно отстраниться, чтобы они не утянули нас за собой на дно.