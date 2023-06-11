Лакерник о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Политические соображения, к сожалению, пока превалируют»

Теги сборная России ISU Александр Лакерник ТАСС Фигурное катание

Александр Лакерник заявил, что решение ISU о недопуске россиян вызвано «политическими соображениями».

Сегодня совет Международного союза конькобежцев принял решение оставить в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

«Политические соображения, к сожалению, пока превалируют.

Следующий совет ожидается в начале октября, но насколько на нем осуществимо наше возвращение, сказать сложно», – сказал почетный вице-президент ISU.

2 комментария

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Viks
Потому что спорт - это политика.
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versa
Как же все они избегают называть вещи своими именами. Ещё бы, только попробуй и тут же по политическим соображениям кормушку отберут.
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