Лакерник о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Политические соображения, к сожалению, пока превалируют»

Александр Лакерник заявил, что решение ISU о недопуске россиян вызвано «политическими соображениями».

Сегодня совет Международного союза конькобежцев принял решение оставить в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

«Политические соображения, к сожалению, пока превалируют.

Следующий совет ожидается в начале октября, но насколько на нем осуществимо наше возвращение, сказать сложно», – сказал почетный вице-президент ISU.