Энберт о продлении отстранения россиян: «Надеюсь, вопрос еще будет решаться на уровне федераций и министерств. И, возможно, решение пересмотрят»

Александр Энберт высказался о решении ISU продлить отстранение российских спортсменов.

«Отстранение – всегда плохо, спортсмены должны участвовать, выступать, соревноваться на лучших мировых турнирах.

Российские фигуристы часто побеждали на ЧМ и ЧЕ, поэтому это станет потерей как для нас, так и для них. Неприятная новость, больше ничего и не добавишь.

Надеюсь, вопрос еще будет решаться на уровне федераций и министерств и, возможно, решение пересмотрят и допустят наших спортсменов до начала чемпионата мира и чемпионата Европы.

Я в целом очень люблю спорт и хочу, чтобы вернулись не только российские фигуристы, но и все наши ребята в каждом виде спорта», – сказал .

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований