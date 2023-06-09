«Не знаю ничего плохого про Загитову. Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный». Олимпийский чемпион Далалоян о критиках фигуристки

Теги сборная России спортивная гимнастика женское катание Артур Далалоян Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Артур Далалоян назвал необоснованным хейт в отношении Алины Загитовой.

Далалоян и Загитова – олимпийские чемпионы (по спортивной гимнастике и фигурному катанию соответственно).

– Вы примете участие на Петербургском международном экономическом форуме вместе с Алиной Загитовой, которую часто хейтят за ее деятельность после завершения спортивной карьеры. Как вы относитесь к Загитовой?

– Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный. Не знаю ничего плохого про Алину. Мы оба амбассадоры одной букмекерской компании, и сотрудничаем на очень важных условиях: благотворительность, продвигаем и популяризируем спорт. Загитова участвует в спортивных шоу – это же хорошо, – заявил Далалоян.

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44 комментария

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olvl
Необоснованный и позорный, отвратительный хейт. И в целом, как явление, и, в частности, по отношению к Алине. Не понимаю, почему такое стало допустимым. Какие-то отщепенцы несут такое, что просто стыдно находится с ними не только тут, на сайте, но и вообще в стране.
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Whiskey cat
Алину критикуют завистники и неудачники.
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Anna Leonova
Проплаченные хейтеры и задают такие хейтерские вопросики. Публика Алину любит, не случайно во всех народных голосованиях она номер 1.
+30
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+18
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AllaS
Конечно очень хорошо , участие в шоу и благотворительная деятельность и учеба и работа. Алина гордость спорта Страны.
К чему эти хейтерские опросы , кто организатор таких странных опросов. Хейтеры на то и хейтеры, пишут ради хейта . Надо с ними бороться, а не вопросы задавать приличным людям .
+21
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Charliz
Этот вопрос журналист должен задать себе и своим коллегам. Хейт пытаются разогнать они на ровном месте. Уже более 5 лет. Бумерангом им в то же место. Аминь.
+14
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Люблю Женьку
Сейчас на ютубе выложили инфу о китайских шоу осенью, с приглашением наших девочек фигуристов, в том числе и "неинтересной" Загитовой.
По поводу "хейтят за деятельность" 🤦‍♀️ - а за что Алину хейтить? Участвует в разных нужных проектах, в том числе благотворительных. Всегда душевно ведёт ЛП, спортсмены довольны как капитаном на КПК. Никого не трогает, ни про кого плохого слово не сказала, дети тянутся к ней хоть на мастер классах, хоть в жизни (а их не обманешь, как и животных).
Никогда не подводила команду, выступала даже не совсем здоровой, гордость России, единственная со всеми титулами ФК.
Стыдно должно быть разным 🤡 Гу, плохишам, да некоторым авторам сайта.
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Ольга Ив
Ответ Пользователь Гугла
глупо задавать такой вопрос оч, ответ то очевиден или журналюга настолько глуп, что ждал ответа, я отношусь отрицательно к Загитовой и считаю что весь хейт Алины обоснован и респект спорт 24, за то что выводите на чистую воду оч Загитову, что в голове у журналюг, если они задают такие тупые вопросы, эт же полный непрофессионализм, который показывает проплаченность и заинтересованность и ангажированность издания
А им ответ неважен, им главное озвучить, чтобы у собеседника отложилось это, возникли сомнения. А правда это или нет, их не волнует
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Ольга Ив
А тем временем, Алинка едет на какое - то мероприятие, нарядная и красивая 😀, а хей. терам ничего не остаётся, как только тут сидеть и желчь изливать 😉
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AllaS
Ответ Anna Leonova
Проплаченные хейтеры и задают такие хейтерские вопросики. Публика Алину любит, не случайно во всех народных голосованиях она номер 1.
Алина номер один , не только в голосованиях. На шоу всем видно на видео оператора АЗМФФ какое особое отношение зрителей к Алине на всех шоу.На последнем шоу в Алматы , ведущий , увидев , как принимают горяченно во всех городах Алину, так и обьявил : сейчас выступает фигуристка , которую любят везде и всюду ….
Народная любимица Загитова.
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Toba Door
Главные хейтеры Алины это журналюги, которые задают такие вопросы, хейт Алины продаются на ура, а после окончания карьеры то что делает Алина, мечта любой фигуристки, они даже это озвучивает, все хотят вести лп, быть амброссорами, участвовать
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Пользователь Гугла
сразу видно вопросы задавал журналюга со спорт 24, хотя без разницы, такой же вопрос задал бы бизнес онлайн, спорт ру, спорт экспресс, р спорт и еще куча желтых сми
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Пользователь Гугла
глупо задавать такой вопрос оч, ответ то очевиден или журналюга настолько глуп, что ждал ответа, я отношусь отрицательно к Загитовой и считаю что весь хейт Алины обоснован и респект спорт 24, за то что выводите на чистую воду оч Загитову, что в голове у журналюг, если они задают такие тупые вопросы, эт же полный непрофессионализм, который показывает проплаченность и заинтересованность и ангажированность издания
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На Пекин
Не знаете ничего плохого? Журналисты помогут, они те ещё фантазеры!
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Ольга Ив
Ответ alexander bakulin
загитова настолько навязла в зубах, что скоро всем такие вопросы будут задавать. "не зашкварно ли вам выступать на одном мероприятии с алиначкой?"
Да, да, да, продолжайте сказки свои тут рассказывать 😀, очень глупо выглядит 😉
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Мелисса2021
Опять сплетники под маской журналистов,издания роняют себя ниже плинтуса.
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Александр Шульгин
И до него добрались с опросом
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Lana-shu
Артур, сейчас тебе фандомы 2 и 3 все расскажут. Они знают больше, чем любой болельщик.
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Arzu0203
Молодец, Артур, мы шестой год не можем понять, как в своей стране захейтили единственную абсолютную чемпионку по ФК, которая привезла стране 29 медалей за неполных три года--22 золотых, 6 серебряных и одну бронзовую. Причем, Алина не соревнуется, никому не мешает, живёт своей жизнью, радует нас своим контентом, но хейт усиливается день ото дня. А причина то была ясна--как посмела выиграть у Медведевой? А вот взяла и посмела, пахала на льду по 12 часов, как 100 мужиков, спала на лавочке в Хрустальном, в раздевалке, пришла к медалям потом и кровью и травм не меньше других было. Но после истерики Медведевой, прям накинулись взрослые дяди и тëти на 15-летнюю девчонку, которая честно и чисто выиграла. Спасибо тебе, Артур, за поддержку❤❤❤
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Iririna
Видать трафик низкий,пришлось запустить очередной журналистский бред об Алине.А она тем временем красивая и счастливая катит на очередное мероприятие.
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Александр Скворцов
Королева ФК не обращает внимания на хейтеров! Собаки лают, караван идёт!
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Верю-не верю
Баклуш, пока расчехлилась только Армановна, дошла до того, что тычит своим вареником в камеру))
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Rashida
Ответ Александр Шульгин
И до него добрались с опросом
Кого-то очень напрягают Алинины контракты. Все хотят вместо нее.
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BelkinIP
Алина – гордость нашей Страны! А пытаются её хейтить ненавистники России. Печально, но это так.
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Marina Syrovova
Хейтят Алину неудачники, не могут распознать феномен Загитовой
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Пользователь Гугла
Ответ Алексей Токарев
Сколько же денег в пиар этой клоунесы вбухивает наше правительство?
эт как раз показывает кто проплачивает спорт 24, с их попытками набросить на Загитову
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