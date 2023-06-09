«Не знаю ничего плохого про Загитову. Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный». Олимпийский чемпион Далалоян о критиках фигуристки

Артур Далалоян назвал необоснованным хейт в отношении Алины Загитовой.

Далалоян и Загитова – олимпийские чемпионы (по спортивной гимнастике и фигурному катанию соответственно).

– Вы примете участие на Петербургском международном экономическом форуме вместе с Алиной Загитовой, которую часто хейтят за ее деятельность после завершения спортивной карьеры. Как вы относитесь к Загитовой?

– Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный. Не знаю ничего плохого про Алину. Мы оба амбассадоры одной букмекерской компании, и сотрудничаем на очень важных условиях: благотворительность, продвигаем и популяризируем спорт. Загитова участвует в спортивных шоу – это же хорошо, – заявил Далалоян.