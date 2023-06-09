«Не знаю ничего плохого про Загитову. Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный». Олимпийский чемпион Далалоян о критиках фигуристки
Артур Далалоян назвал необоснованным хейт в отношении Алины Загитовой.
Далалоян и Загитова – олимпийские чемпионы (по спортивной гимнастике и фигурному катанию соответственно).
– Вы примете участие на Петербургском международном экономическом форуме вместе с Алиной Загитовой, которую часто хейтят за ее деятельность после завершения спортивной карьеры. Как вы относитесь к Загитовой?
– Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный. Не знаю ничего плохого про Алину. Мы оба амбассадоры одной букмекерской компании, и сотрудничаем на очень важных условиях: благотворительность, продвигаем и популяризируем спорт. Загитова участвует в спортивных шоу – это же хорошо, – заявил Далалоян.
К чему эти хейтерские опросы , кто организатор таких странных опросов. Хейтеры на то и хейтеры, пишут ради хейта . Надо с ними бороться, а не вопросы задавать приличным людям .
По поводу "хейтят за деятельность" 🤦♀️ - а за что Алину хейтить? Участвует в разных нужных проектах, в том числе благотворительных. Всегда душевно ведёт ЛП, спортсмены довольны как капитаном на КПК. Никого не трогает, ни про кого плохого слово не сказала, дети тянутся к ней хоть на мастер классах, хоть в жизни (а их не обманешь, как и животных).
Никогда не подводила команду, выступала даже не совсем здоровой, гордость России, единственная со всеми титулами ФК.
Стыдно должно быть разным 🤡 Гу, плохишам, да некоторым авторам сайта.
Народная любимица Загитова.