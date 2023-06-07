Политолог Голубкова о переходах спортсменов: «В лучшем случае многих из них сделают антироссийскими спикерами, от которых будут ждать только осуждения России»

Политолог Наталья Голубкова объяснила риск в переходах российских атлетов в другие сборные.

«Это иллюзия, что наших спортсменов ждут в западных федерациях. Геополитические партнеры России также не станут принимать перебежчиков в нынешних условиях, дабы не ссориться с Москвой.

Все понимают, как в нашей стране относятся к спорту, все знают, сколько усилий мы предпринимали, чтобы вернуться, все понимают, как посмотрят у нас на людей, сменивших спортивное гражданство. Поэтому значительная совокупность стран вежливо, но четко поставит блок инициативам россиян по присоединению к их сборным.

А если говорить о Китае, то он в целом не заинтересован в штучных продуктах, КНР ко всему и всегда подходит системно, здесь нужен не результат чужой подготовки, а сама система этой подготовки, чтобы в соответствии с этой системой готовить своих чемпионов, ставить победы на поток. Поэтому Китай скорее предпочтет забрать к себе тренеров, а не атлетов.

Но еще раз повторюсь, даже тренеров не в текущих условиях. Наконец, многие восточные страны понимают высокую вероятность раскола олимпийского движения, поэтому осложнять отношения с Россией в этой сфере никто не будет», – заявила Наталья Голубкова.

«Я уже отмечала и повторю еще раз: сфера спорта – это сфера плотной работы западных спецслужб. Рекомендую спортсменам не питать иллюзий о том, что возможно вступить с ними в контакт и выйти победителем. В лучшем случае многих из них сделают новыми антироссийскими спикерами, от которых будут ждать только осуждения России.

Наша публика еще не забыла эмоциональное интервью Чулпан Хаматовой, которая возмущалась тем, что переезжала в Прибалтику, чтобы работать, но ее творчество теперь мало кому интересно, каждый журналист требует постоянного осуждения России, которое ей изрядно надоело. Эта же участь ждет многих из тех, кто согласится подписать бумаги с осуждением своей Родины», – добавила политолог.

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