Политолог Голубкова о переходах спортсменов: «В лучшем случае многих из них сделают антироссийскими спикерами, от которых будут ждать только осуждения России»
Политолог Наталья Голубкова объяснила риск в переходах российских атлетов в другие сборные.
«Это иллюзия, что наших спортсменов ждут в западных федерациях. Геополитические партнеры России также не станут принимать перебежчиков в нынешних условиях, дабы не ссориться с Москвой.
Все понимают, как в нашей стране относятся к спорту, все знают, сколько усилий мы предпринимали, чтобы вернуться, все понимают, как посмотрят у нас на людей, сменивших спортивное гражданство. Поэтому значительная совокупность стран вежливо, но четко поставит блок инициативам россиян по присоединению к их сборным.
А если говорить о Китае, то он в целом не заинтересован в штучных продуктах, КНР ко всему и всегда подходит системно, здесь нужен не результат чужой подготовки, а сама система этой подготовки, чтобы в соответствии с этой системой готовить своих чемпионов, ставить победы на поток. Поэтому Китай скорее предпочтет забрать к себе тренеров, а не атлетов.
Но еще раз повторюсь, даже тренеров не в текущих условиях. Наконец, многие восточные страны понимают высокую вероятность раскола олимпийского движения, поэтому осложнять отношения с Россией в этой сфере никто не будет», – заявила Наталья Голубкова.
«Я уже отмечала и повторю еще раз: сфера спорта – это сфера плотной работы западных спецслужб. Рекомендую спортсменам не питать иллюзий о том, что возможно вступить с ними в контакт и выйти победителем. В лучшем случае многих из них сделают новыми антироссийскими спикерами, от которых будут ждать только осуждения России.
Наша публика еще не забыла эмоциональное интервью Чулпан Хаматовой, которая возмущалась тем, что переезжала в Прибалтику, чтобы работать, но ее творчество теперь мало кому интересно, каждый журналист требует постоянного осуждения России, которое ей изрядно надоело. Эта же участь ждет многих из тех, кто согласится подписать бумаги с осуждением своей Родины», – добавила политолог.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
Видимо, есть инфа, что заявления на переход спортсменов ещё есть или будут.
А ставить клеймо предателя на кого угодно у нас стало мейнстримом, мы это и на своём любимом спортивном ресурсе видим.
И не надо путать Прибалтику с цивилизованным миром.
Наши сами сливают спорт с политикой, а потом раздувают из мухи слона.
Спортсменам политика на хрен не сдалась. Они хотят выступать, побеждать и зарабатывать.
Кстати, eсли почитать сообщения в прессе о переходах, то минимум человек 15 в разных видах спорта сменили гражданство ради спорта только с начала этого года. Не говоря уже о 2022. И никто из них вроде на всю страну не заявлял о планах.