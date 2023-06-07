Политолог Голубкова о переходах спортсменов: «В лучшем случае многих из них сделают антироссийскими спикерами, от которых будут ждать только осуждения России»

Теги Олимпийская сборная России Политика Наталья Голубкова Фигурное катание

Политолог Наталья Голубкова объяснила риск в переходах российских атлетов в другие сборные.

«Это иллюзия, что наших спортсменов ждут в западных федерациях. Геополитические партнеры России также не станут принимать перебежчиков в нынешних условиях, дабы не ссориться с Москвой.

Все понимают, как в нашей стране относятся к спорту, все знают, сколько усилий мы предпринимали, чтобы вернуться, все понимают, как посмотрят у нас на людей, сменивших спортивное гражданство. Поэтому значительная совокупность стран вежливо, но четко поставит блок инициативам россиян по присоединению к их сборным.

А если говорить о Китае, то он в целом не заинтересован в штучных продуктах, КНР ко всему и всегда подходит системно, здесь нужен не результат чужой подготовки, а сама система этой подготовки, чтобы в соответствии с этой системой готовить своих чемпионов, ставить победы на поток. Поэтому Китай скорее предпочтет забрать к себе тренеров, а не атлетов.

Но еще раз повторюсь, даже тренеров не в текущих условиях. Наконец, многие восточные страны понимают высокую вероятность раскола олимпийского движения, поэтому осложнять отношения с Россией в этой сфере никто не будет», – заявила Наталья Голубкова.

«Я уже отмечала и повторю еще раз: сфера спорта – это сфера плотной работы западных спецслужб. Рекомендую спортсменам не питать иллюзий о том, что возможно вступить с ними в контакт и выйти победителем. В лучшем случае многих из них сделают новыми антироссийскими спикерами, от которых будут ждать только осуждения России.

Наша публика еще не забыла эмоциональное интервью Чулпан Хаматовой, которая возмущалась тем, что переезжала в Прибалтику, чтобы работать, но ее творчество теперь мало кому интересно, каждый журналист требует постоянного осуждения России, которое ей изрядно надоело. Эта же участь ждет многих из тех, кто согласится подписать бумаги с осуждением своей Родины», – добавила политолог.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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14 комментариев

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maks44
Политолог Голубкова крупный специалист по анализу мира, ею самой же и придуманного.
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Lana74
Подтянули Голубкову с Ивановой, давайте ещё парочку кого-нибудь, похоже испугались, что реально начнут гражданство менять, выхода из бана на горизонте не видно
+10
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Olga.t
Запустили психологическую обработку спортсменов, "вас обязательно завербуют западные спецслужбы".
Видимо, есть инфа, что заявления на переход спортсменов ещё есть или будут.
А ставить клеймо предателя на кого угодно у нас стало мейнстримом, мы это и на своём любимом спортивном ресурсе видим.
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Лека-Лека
Это не политолог, а бабка с лавочки.
И не надо путать Прибалтику с цивилизованным миром.
Наши сами сливают спорт с политикой, а потом раздувают из мухи слона.
Спортсменам политика на хрен не сдалась. Они хотят выступать, побеждать и зарабатывать.
+8
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sabina_katarina
Какая политика в стране, такие и политологи. И ведь сама, скорей всего, верит в этот бред. Сами создали условия для изоляции спорта, а теперь принялись спортсменов запугивать. Ей бы с Поздняковым в паре работать.
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Viks
"сфера спорта – это сфера плотной работы западных спецслужб." --- Конечно же! Ведь спортсмены знают все государственные и военные секреты!
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Lennuci
Что бы не имели на уме переходящие спортсмены, но грести всех под одну гребенку по поводу становления их агентами тоже зашквар. Хотя, на декларациях перед ОИ дело не закончится. Всегда найдут причину не допустить. А кто чего кто там добьется - их дело и проблемы.

Кстати, eсли почитать сообщения в прессе о переходах, то минимум человек 15 в разных видах спорта сменили гражданство ради спорта только с начала этого года. Не говоря уже о 2022. И никто из них вроде на всю страну не заявлял о планах.
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Лека-Лека
Ответ плюшевая Ракета
А бегунья Степанова чего хотела - бегать и побеждать или ж. в тëплом месте держать?
Держите свою в теплом месте
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Amneris
Ответ Viks
"сфера спорта – это сфера плотной работы западных спецслужб." --- Конечно же! Ведь спортсмены знают все государственные и военные секреты!
Ну, объективно спортсмены могут знать много о допинге, например. И тут больше зона интересов наших товарищей, чтобы не настучали. Хотя я бы с удовольствием послушала правду, например, о допинге в ТШТ и ФФКР. Надеюсь, кто-нибудь сольет компромат :)
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Лека-Лека
Ответ Olga.t
Запустили психологическую обработку спортсменов, "вас обязательно завербуют западные спецслужбы". Видимо, есть инфа, что заявления на переход спортсменов ещё есть или будут. А ставить клеймо предателя на кого угодно у нас стало мейнстримом, мы это и на своём любимом спортивном ресурсе видим.
Только эта обработка на дураков рассчитана.
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