Эстонская фигуристка Нина Петрыкина исполнила тройной аксель на тренировке
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина исполнила тройной аксель на тренировке.
Спортсменка опубликовала видео прыжка в соцсетях.
– Не думаешь ли ты попытаться исполнить тройной аксель в следующем сезоне?
– Возможно, – ответила фигуристка одному из подписчиков в сторис.
Нина Петрыкина: «Тренирую тройной аксель и четверные, триксель идет немного легче. Очень нравится аксель Лизы Туктамышевой»
Будет интересно посмотреть, как она будет его вставлять в программу.
Желаю успехов и буду следить за Ниной.