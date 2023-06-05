Эстонская фигуристка Нина Петрыкина исполнила тройной аксель на тренировке.

Спортсменка опубликовала видео прыжка в соцсетях.

– Не думаешь ли ты попытаться исполнить тройной аксель в следующем сезоне?

– Возможно, – ответила фигуристка одному из подписчиков в сторис.

Нина Петрыкина: «Тренирую тройной аксель и четверные, триксель идет немного легче. Очень нравится аксель Лизы Туктамышевой»