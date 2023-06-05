Эстонская фигуристка Нина Петрыкина исполнила тройной аксель на тренировке

Теги видео женское катание сборная Эстонии Нина Петрыкина Фигурное катание

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина исполнила тройной аксель на тренировке.

Спортсменка опубликовала видео прыжка в соцсетях.

– Не думаешь ли ты попытаться исполнить тройной аксель в следующем сезоне?

– Возможно, – ответила фигуристка одному из подписчиков в сторис.

Нина Петрыкина: «Тренирую тройной аксель и четверные, триксель идет немного легче. Очень нравится аксель Лизы Туктамышевой»

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10 комментариев

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Kareglazaya
Исполнить в рамках программы, конечно же, будет в разы сложнее, но молодец, что пробует, пытается усложняться. Достойно уважения.
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Kontiolahti
Прям реально молодец!
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Ливия
Нина молодец, в 18 лет выучила триксель.
Будет интересно посмотреть, как она будет его вставлять в программу.
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Mion
Вау! Молодец Нина!
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olvl
Отличный прыжок. Нина молодец.
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Сергей Орлов
Почему-то сразу вспомнился сериал "Большая перемена")
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ccc6srcv2n
Вот это умница! Я видела что прыжки у нее очень высокие и силовые, но трикселя не ожидала. Просто вау!
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Oleg152762
Молодец! Но в программе это много тяжелее выполнить. Желаю удачи! Главное, чтобы и все остальные элементы были стабильны (если аксель всё-таки будет). Другой вопрос, что судьи часто прижимают Нину. И это печально! Наверное, другого выхода, кроме как усложняться, у неё и не было.
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Додик Аксель
Всё начинается на тренировках, а потом воплощается в прокатах на соревнованиях. Молодец Нина ! Удачи в исполнении чистого трикселя на ГС !
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Ольга Богданова
Так держать! В сезоне 22/23 запомнилась, отличные программы и презентация мне понравилась. Пока не хватает стабильности только.
Желаю успехов и буду следить за Ниной.
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