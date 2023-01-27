Нина Петрыкина: «Тренирую тройной аксель и четверные, триксель идет немного легче. Очень нравится аксель Лизы Туктамышевой»

Эстонская фигуристка рассказала об изучении прыжков ультра-си.

– Осенью ты говорила, что давно тренируешь ультра-си. Есть какой-то прогресс сейчас в этом плане?

– Вот сейчас на тренировке прыгнула тройной аксель, прогресс есть, потихоньку идет. Но надо его стабилизировать, чтобы вставлять в прокаты. Еще не натренировала его до такой степени, чтобы спокойно делать его в программе.

– Есть планы в этом сезоне попробовать вставить аксель в программу?

– Планы есть, надо только стабилизировать. Наобум идти – это 50 на 50.

– Почему тренируете именно триксель, а не четверные?

– На самом деле я тренирую и тройной аксель, и четверные, просто триксель идет немного легче. У меня с детства аксель легкий, любимый прыжок. Поэтому он пошел быстрее.

На четверном существует больше возможностей получить травму. Если я начинаю очень много прыгать и тройных акселей, и четверных, то начинает что-то болеть. Хочется продержаться до конца сезона и уже летом больше углубиться в ультра-си.

– Ты с кого-то берешь пример в плане изучения ультра-си?

– Я смотрю на разных девочек, у мальчиков другая техника и другое телосложение. Я не беру Камилу Валиеву, потому что у нее вообще что-то нереальное, неземная техника.

Мне очень нравится аксель Лизы Туктамышевой. В основном я смотрю его на видео, как она ровно заходит, и стараюсь так же.

На девочек из других стран тоже смотрю – Рику Кихиру, например, у нее очень четкий аксель. Я смотрю, но когда на тренировках прыгаю, записываю свой прыжок и пытаюсь понять, что не так, чего мне не хватает, – сказала Петрыкина.