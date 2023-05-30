Евгения Тарасова: «В команде Тутберидзе все работают на максимальный результат, это дает больше мотивации и желания работать»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов оценили уровень тренировок в группе Этери Тутберидзе.

Тарасова и Морозов выступают в парном катании. Они перешли в «Хрустальный» перед сезоном-2021/22, а затем выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине.

«Подход прям кардинально не изменился. Нам дали лед, команду, которая с нами работает, начиная от врачей, массажистов и заканчивая тренерским штабом. Дальше оставалось только трудиться», – сказал Морозов.

«Поменялся режим и количество тренировок. В команде Этери Георгиевны все работают на максимальный результат, это дает больше мотивации и желания работать», – отметила Тарасова.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?