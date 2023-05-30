Евгения Тарасова: «В команде Тутберидзе все работают на максимальный результат, это дает больше мотивации и желания работать»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Евгения Тарасова и Владимир Морозов оценили уровень тренировок в группе Этери Тутберидзе.

Тарасова и Морозов выступают в парном катании. Они перешли в «Хрустальный» перед сезоном-2021/22, а затем выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине.

«Подход прям кардинально не изменился. Нам дали лед, команду, которая с нами работает, начиная от врачей, массажистов и заканчивая тренерским штабом. Дальше оставалось только трудиться», – сказал Морозов.

«Поменялся режим и количество тренировок. В команде Этери Георгиевны все работают на максимальный результат, это дает больше мотивации и желания работать», – отметила Тарасова.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?

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5 комментариев

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Tatiana Klm
Ребята, не спешите уходить из спорта - вы прекрасны!
+17
-1
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Додик Аксель
В новом сезоне интриги добавится в парном катании. Несколько тренерских штабов со своими подопечными будут принципиально конкурировать и соревноваться.
+10
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Tatiana Klm
Ответ Ezhevika33
Строго по тексту: на первом месте лёд, на втором команда, которая с ними работает, на последнем месте тренерский штаб. Комментарии излишни.
Они с самого начала искали именно лед, а им организовали всю предолимпийскую подготовку.
+6
0
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Адриана
Ответ Ezhevika33
Строго по тексту: на первом месте лёд, на втором команда, которая с ними работает, на последнем месте тренерский штаб. Комментарии излишни.
Ваши так точно.
0
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