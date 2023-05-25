Елена Чайковская: «Абсолютно и стопроцентно согласна с позицией исполкома Олимпийского комитета России»

Елена Чайковская поддержала позицию ОКР о недопустимости подписания деклараций.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций для допуска к международным стартам.

«Я абсолютно и стопроцентно согласна с позицией исполкома Олимпийского комитета России.

Очевидно, что российские спортсмены не должны подписывать какие-либо документы для участия в международных соревнованиях. Олимпийский комитет сказал все правильно», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.

ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам