Евгения Медведева: «Москву как город я узнавала через спорт. Если бы в детстве меня спросили, как пройти на Красную площадь – я бы немножко задумалась»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о серии документальных фильмов «100 лет московскому спорту».

«Сколько себя помню, Москву как город я узнавала через спорт. Ничего удивительного: уже в три года я встала на коньки в школе фигурного катания при стадионе «Юных пионеров» в районе Беговой.

Серьезно начала заниматься в ЦСКА на Ленинградке. Училась в школе «Самбо-70» в Теплом Стане. И, конечно, постоянно оказывалась на катках в других районах, где проходили различные соревнования. А еще я обожала кататься с семьей и друзьями в выходные на ВДНХ.

Поэтому, если бы в детстве меня спросили, как пройти на Красную площадь, то я бы немножко задумалась. А если попросили показать дорогу до ближайшего катка, то не раздумывала бы ни секунды!

Это моя история. А ведь истории спорта есть практически в каждой семье! И Сергей Минаев снял про это документальный фильм.

В нем участвуют спортсмены и историки, которые рассказывают о главных событиях спортивной жизни в Москве. При этом видно, с какой любовью и интересом относятся к проекту его создатели.

Уже вышла первая серия про 20-е годы. Я посмотрела, это просто супер. А впереди — еще девять серий, которые я точно буду ждать с нетерпением!» – написала Медведева

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
катя 1510
Отличная серия. Спасибо Жене за рекомендацию.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ну сериал и правда неплохой, как и весь канал Минаева, в принципе.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий