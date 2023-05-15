Евгения Медведева: «Москву как город я узнавала через спорт. Если бы в детстве меня спросили, как пройти на Красную площадь – я бы немножко задумалась»

Евгения Медведева рассказала о серии документальных фильмов «100 лет московскому спорту».

«Сколько себя помню, Москву как город я узнавала через спорт. Ничего удивительного: уже в три года я встала на коньки в школе фигурного катания при стадионе «Юных пионеров» в районе Беговой.

Серьезно начала заниматься в ЦСКА на Ленинградке. Училась в школе «Самбо-70» в Теплом Стане. И, конечно, постоянно оказывалась на катках в других районах, где проходили различные соревнования. А еще я обожала кататься с семьей и друзьями в выходные на ВДНХ.

Поэтому, если бы в детстве меня спросили, как пройти на Красную площадь, то я бы немножко задумалась. А если попросили показать дорогу до ближайшего катка, то не раздумывала бы ни секунды!

Это моя история. А ведь истории спорта есть практически в каждой семье! И Сергей Минаев снял про это документальный фильм.

В нем участвуют спортсмены и историки, которые рассказывают о главных событиях спортивной жизни в Москве. При этом видно, с какой любовью и интересом относятся к проекту его создатели.

Уже вышла первая серия про 20-е годы. Я посмотрела, это просто супер. А впереди — еще девять серий, которые я точно буду ждать с нетерпением!» – написала .