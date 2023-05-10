Жулин об отказе Венгрии проводить ЧЕ-2024: «Идеальный момент, чтобы предложить свои услуги. Но навстречу нам не пойдут»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин высказался об отказе Венгрии проводить чемпионат Европы-2024.

Ранее Венгерская национальная ассоциация конькобежцев заявила, что отказывается от турнира из-за финансовых проблем. 

Соревнования планировалось провести в Будапеште с 22 по 28 января. 

«Наверное, идеальный момент, чтобы предложить свои услуги. Но навстречу в этом нам не пойдут.

Они там все шикарно живут без нас, повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми. Потому им без нас просто шикарно», – сказал Жулин

19 комментариев

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Viks
"повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми." --- Так можно о своих коллегах по цеху?
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Светлана Менова
Саша, Ваня, к кому вы пришли? 😭
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Anna Stefan
Жулин всегда готов оказать услуги, даже тем, кто плюёт в морду.
+12
-3
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Алексей Земелин
Было бы у ИСУшных бюрократов хотя бы немного чувства юмора, то перенесли бы ЧЕ к нам, но не допустили наших спортсменов. Всякие эксперты бы рассказывали "А четакого, ничего страшного, это хороший знак, значит в следующем сезоне допустят, за отдельный прайс и под расписку".
+9
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sergio1515@yandex.ru
Ответ Viks
"повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми." --- Так можно о своих коллегах по цеху?
Надеюсь, Катарине Витт, вздыхающей о том, как среди фигуристов царили мир-дружба-жвачка, когда-нибудь всё же переведут хотя бы парочку высказываний этого самого дружелюбного в мире тренера.
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Екатерина Ивановская
Жулин точно оказывает услуги, вопрос какие.
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Tatiana Klm
Рано ему позвонили, праздники только отгремели)
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Елена Ковалёва
А "непонятные" люди в шоколаде. Как можно так про спортсменов..Они видать не люди для него.. Я просто в шоке. Сам бывший спортсмен, и так унижать.. А зачем тогда с этими "непонятными" соревноваться?
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Блинчик
Ответ Viks
"повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми." --- Так можно о своих коллегах по цеху?
Тем, кто кодекс этики не читал, а сразу им подтёрся, можно.))
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Милостивый Государь
идеальный момент, но навстречу не пойдут. значит, не идеальный...
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Justin Sane
у тебя в стране дефицит бюджета катастрофический, ты чемпионат по фигурке провести хочешь. Супер!
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