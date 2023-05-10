Жулин об отказе Венгрии проводить ЧЕ-2024: «Идеальный момент, чтобы предложить свои услуги. Но навстречу нам не пойдут»

Александр Жулин высказался об отказе Венгрии проводить чемпионат Европы-2024.

Ранее Венгерская национальная ассоциация конькобежцев заявила, что отказывается от турнира из-за финансовых проблем.

Соревнования планировалось провести в Будапеште с 22 по 28 января.

«Наверное, идеальный момент, чтобы предложить свои услуги. Но навстречу в этом нам не пойдут.

Они там все шикарно живут без нас, повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми. Потому им без нас просто шикарно», – сказал .